Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ για ύποπτο όχημα – Ακυρώθηκαν πτήσεις

Το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ στη Βρετανία, εκκενώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (23.10.2024) και όλες οι πτήσεις ανεστάλησαν μετά από αναφορά για ύποπτο όχημα.

Σε ανάρτηση στα social media, εκπρόσωπος του βρετανικού αεροδρομίου ανέφερε ότι η αστυνομία «βρίσκεται επί τόπου και ασχολείται με ένα περιστατικό».

«Οι λειτουργίες του αεροδρομίου έχουν προς το παρόν ανασταλεί», πρόσθεσε.

«Συνιστάται στους επιβάτες να μην έρθουν στο αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή».

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ εκκενώνεται επί του παρόντος μετά από αναφορά για ύποπτο όχημα.

#INCIDENT | Birmingham Airport is currently being evacuated following a report of suspicious vehicle.



This is a precautionary measure to ensure the safety of passengers and staff. pic.twitter.com/FG4Gbp6GAF