Συναγερμός στο πανεπιστήμιο της Τζόρτζια: Πληροφορίες για εισβολή ενόπλου

Συναγερμός έχει σημάνει στο πανεπιστήμιο του Κενεσό στη Τζόρτζια, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει εισβάλει ένοπλος στις εγκαταστάσεις.

Ο ένοπλος φέρεται να έχει εισβάλει στη σχολή Marietta με τους υπεύθυνους του ιδρύματος να ζητούν από τους φοιτητές να πάνε σε ασφαλές μέρος.

KSU Alert: Kennesaw Campus: Armed Intruder reported at Kennesaw State. Seek shelter in a secure location until further notice. Suspect was last seen near the Machinist Lodge on campus at approx 2:40 PM.