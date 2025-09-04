Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Συναγερμός στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος – Τραυματίστηκαν μαθητές και η δασκάλα τους

Ο οδηγός συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές οι οποίες αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια
Γερμανοί διασώστες στο σημείο του ατυχήματος
Γερμανοί διασώστες στο σημείο του ατυχήματος μεταφέρουν τραυματίες / Annette Riedl / picture-alliance / dpa / AP Images

Συναγερμός σήμανε σήμερα (04.09.2025) στο Βερολίνο λίγο μετά τις 1 μ.μ (τοπική ώρα) όταν  ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ένα γκρουπ μαθητών, με αποτέλεσμα αρκετά παιδιά να τραυματιστούν, μαζί και η δασκάλα τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η γερμανική εφημερίδα «Bild», μια δασκάλα συνόδευε μαθητές κοντά στην λεωφόρο Ζέεστρασε στο ύψος της περιοχής Γουέντινγκ στο Βερολίνο, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους και τους χτύπησε, με την συνοδό να τραυματίζεται σοβαρά.

Οι γερμανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν πως ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί ενώ αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Ακόμα οι γερμανικές αρχές, πρόσθεσαν ότι τα τα παιδιά είναι ελαφρώς τραυματισμένα αλλά η δασκάλα – συνοδός είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, γι’ αυτό και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αντίο Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο βασιλιάς της ιταλικής κομψότητας που άλλαξε για πάντα τη μόδα
Ο θρύλος της μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε 91 ετών - Ο ιταλός σχεδιαστής έντυσε γενιές με διαχρονική κομψότητα αφήνει πίσω του μια αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων και μια κληρονομιά που δεν θα σβήσει ποτέ
Τζόρτζιο Αρμάνι
Θρήνος και ερωτήματα μετά την τραγωδία με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα - Ταυτοποποιήθηκε το πρώτο θύμα
Πρόκειται για τον εργαζόμενο Αντρέ Ζορζ Γκονσάλβες Μάρκες - 16 νεκροί, αναφορές για τουλάχιστον 21 τραυματίες - Εθνικό πένθος και έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος
REUTERS
7
Newsit logo
Newsit logo