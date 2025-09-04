Συναγερμός στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος – Τραυματίστηκαν μαθητές και η δασκάλα τους

Συναγερμός σήμανε σήμερα (04.09.2025) στο Βερολίνο λίγο μετά τις 1 μ.μ (τοπική ώρα) όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ένα γκρουπ μαθητών, με αποτέλεσμα αρκετά παιδιά να τραυματιστούν, μαζί και η δασκάλα τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η γερμανική εφημερίδα «Bild», μια δασκάλα συνόδευε μαθητές κοντά στην λεωφόρο Ζέεστρασε στο ύψος της περιοχής Γουέντινγκ στο Βερολίνο, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους και τους χτύπησε, με την συνοδό να τραυματίζεται σοβαρά.

Οι γερμανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν πως ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί ενώ αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

In Berlin, an unknown person rammed a group of children with a car — three were injured



The driver was detained. The teacher who was accompanying the children was hospitalized with serious injuries.



It is not yet known whether this was a deliberate ramming (a terrorist attack)… pic.twitter.com/wnv5lP8o4H — NEXTA (@nexta_tv) September 4, 2025

Ακόμα οι γερμανικές αρχές, πρόσθεσαν ότι τα τα παιδιά είναι ελαφρώς τραυματισμένα αλλά η δασκάλα – συνοδός είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, γι’ αυτό και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.