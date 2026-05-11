Χανταϊός: Η χαρτογράφηση των κρουσμάτων στο MV Hondius – Από τη Γαλλία έως τις ΗΠΑ

Σε διψήφιο αριθμό έχουν πλέον φτάσει τα επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις υγειονομικών αρχών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Μέχρι στιγμής, τρεις θάνατοι έχουν συνδεθεί με την έξαρση του ιού στο πλοίο – ένα ζευγάρι Ολλανδών, αμφότεροι 69 ετών, καθώς και μία Γερμανίδα επιβάτιδα. Παράλληλα, ένας Αμερικανός και μία Γαλλίδα που ταξίδευαν με το MV Hondius και επαναπατρίστηκαν στις χώρες τους βρέθηκαν θετικοί στον χανταϊό, ενώ μεταξύ των υπόλοιπων περιστατικών που έχουν γίνει γνωστά περιλαμβάνονται τρεις Βρετανοί και μία Γερμανίδα επιβάτιδα.

Οι νεότερες εξελίξεις από τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των περιστατικών τουλάχιστον στα 10, προκαλώντας αυξανόμενη ανησυχία για την εξάπλωση του χανταϊού μεταξύ των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου. Το γαλλικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι μία γυναίκα, επιβάτιδα του MV Hondius, βρέθηκε θετική στον χανταϊό μετά την επιστροφή της στη Γαλλία «με την κατάστασή της να επιδεινώνεται». Παράλληλα, οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές γνωστοποίησαν πως ένας από τους 17 Αμερικανούς πολίτες που απομακρύνθηκαν από το πλοίο βρέθηκε επίσης θετικός στον ιό, αν και μέχρι στιγμής δεν παρουσιάζει συμπτώματα.

Μέχρι το Σαββατοκύριακο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε καταγράψει συνολικά οκτώ περιστατικά, εκ των οποίων τα έξι είχαν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά.

Τρεις θάνατοι

Μέχρι στιγμής, τρεις θάνατοι έχουν συνδεθεί με την έξαρση του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο: ένα ζευγάρι Ολλανδών, και οι δύο ηλικίας 69 ετών, καθώς και μία Γερμανίδα επιβάτιδα.

Ωστόσο, μόνο σε μία από αυτές τις περιπτώσεις έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η παρουσία του ιού.

Αμερικανός και Γαλλίδα που ταξίδευαν με το MV Hondius και επαναπατρίζονται βρέθηκαν θετικοί στον χανταϊό

Ένας από τους Αμερικανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που επαναπατρίζονται εσπευσμένα στις ΗΠΑ βρέθηκε διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον χανταϊό αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση (PCR, αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης), ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Από τους 17 υπηκόους της χώρας οι οποίοι επαναπατρίζονται αεροπορικώς με ευθύνη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ένας επιβάτης παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ήπια συμπτώματα κι ένας άλλος διαπιστώθηκε πως είναι ελαφρά θετικός στον ιό των Άνδεων έπειτα από τεστ PCR», ανέφερε το υπουργείο μέσω X.

Μια Γαλλίδα επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο εμφανίστηκε εστία χανταϊού, βρέθηκε θετική στον ιό ύστερα από τις σχετικές ιατρικές εξετάσεις και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ.

Η επιβάτης ήταν μεταξύ των πέντε Γάλλων που βρίσκονταν στο πλοίο, οι οποίοι επαναπατρίστηκαν και τέθηκαν σε απομόνωση στο Παρίσι. Η κατάσταση της υγείας της μίας γυναίκας «δυστυχώς επιδεινώθηκε τη νύχτα» και «οι εξετάσεις βγήκαν θετικές», δήλωσε η υπουργός στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Οι άλλοι τέσσερις επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις, σύμφωνα με την υπουργό, η οποία πρόσθεσε ότι έως τώρα οι γαλλικές αρχές έχουν ιχνηλατήσει 22 περιπτώσεις επαφών.

Τα υπόλοιπα γνωστά περιστατικά

Μεταξύ των υπόλοιπων περιστατικών που έχουν γίνει γνωστά περιλαμβάνονται:

Ένας Βρετανός επιβάτης, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι 69 ετών, μεταφέρθηκε στη Νότια Αφρική στις 27 Απριλίου και νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική στο Γιοχάνεσμπουργκ. Η κατάσταση της υγείας του φέρεται να παρουσιάζει βελτίωση.

που σύμφωνα με πληροφορίες είναι 69 ετών, μεταφέρθηκε στη Νότια Αφρική στις 27 Απριλίου και νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική στο Γιοχάνεσμπουργκ. Η κατάσταση της υγείας του φέρεται να παρουσιάζει βελτίωση. Ένας δεύτερος Βρετανός θεωρείται ύποπτο κρούσμα. Ο συγκεκριμένος επιβάτης αποβιβάστηκε στο Tristan da Cunha, όπου κατοικεί, και παρακολουθείται από τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες. Το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε ρίψη επιπλέον ιατρικού εξοπλισμού και προμηθειών στο απομονωμένο νησί.

θεωρείται ύποπτο κρούσμα. Ο συγκεκριμένος επιβάτης αποβιβάστηκε στο Tristan da Cunha, όπου κατοικεί, και παρακολουθείται από τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες. Το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε ρίψη επιπλέον ιατρικού εξοπλισμού και προμηθειών στο απομονωμένο νησί. Ένας τρίτος Βρετανός, ο 56χρονος Μάρτιν Άνστι, απομακρύνθηκε από το MV Hondius την περασμένη Τετάρτη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Ολλανδία για εξειδικευμένη θεραπεία.

απομακρύνθηκε από το MV Hondius την περασμένη Τετάρτη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Ολλανδία για εξειδικευμένη θεραπεία. Την ίδια στιγμή, ακόμη δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο ίδιο ιατρικό κέντρο: ένας Ολλανδός εργαζόμενος του πλοίου και μία Γερμανίδα επιβάτιδα.

Οι υγειονομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την προέλευση και την πιθανή μετάδοση του ιού, ενώ δεκάδες επιβάτες παραμένουν σε καραντίνα ή υπό ιατρική παρακολούθηση σε διάφορες χώρες.

Ιατρικό ανακοινωθέν από το Αττικόν για τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό

Κανένα σύμπτωμα δεν παρουσιάζει ως τώρα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό που έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας με ειδική πτήση από την Ολλανδία και μπήκε σε καραντίνα στο Νοσοκομείο Αττικόν.

Όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν από τον Διοικητή του νοσοκομείου, o άνδρας είναι σε προληπτική απομόνωση και παρακολουθείται από το ΠΓΝ Αττικόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αττικόν αναφέρει: «Επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα Hantavirus Pulmonary Syndrome, για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθενείς υγειονομικές οδηγίες, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ και έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολουθείτε στο ΠΓΝ Αττικόν.

Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο. Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.

Οι αρμόδιοι ιατροί του ΠΓΝ Αττικόν σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας».

Το C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας που πραγματοποίησε την αεροδιακομιδή του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius στο οποίο καταγράφηκαν τα κρούσματα του χανταϊού, προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας (11.05.2026).

Ο επαναπατρισμός του επιβάτη έγινε σε δύο φάσεις, αρχικά μεταφέρθηκε με ειδική πτήση από την Τενερίφη στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν της Ολλανδίας από όπου τον παρέλαβε το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας. Εν συνεχεία, ο 70χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο όπου θα τεθεί σε αυστηρή καραντίνα 45 ημερών σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου.

Κατά τη διακομιδή του τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να φορούν τις ειδικές στολές.

Ακόμη, στην αεροδιακομιδή συμμετείχαν ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής-διασώστης του ΕΚΑΒ ενώ στο αεροσκάφος επέβαινε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος επέβλεπε την όλη διαδικασία.

Το «MV Hondius» μετέφερε συνολικά 147 επιβάτες και μέλη πληρώματος όταν ο ΠΟΥ ενημερώθηκε, στις 3 Μαΐου, για συρροή σοβαρών αναπνευστικών λοιμώξεων μεταξύ των επιβατών. Ως τότε, άλλοι 34 επιβάτες είχαν ήδη αποχωρήσει από το πλοίο.

Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλεύσει από την Αργεντινή τον Μάρτιο, πραγματοποιώντας στάσεις στην Ανταρκτική και σε άλλες περιοχές, προτού κατευθυνθεί βόρεια προς τα ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, στη δυτική Αφρική. Το πλοίο παρέμεινε προσωρινά ακινητοποιημένο στην περιοχή μετά τη γνωστοποίηση της επιδημίας.

Η πρώτη ανίχνευση του ιού έγινε από υγειονομικές αρχές στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 2 Μαΐου, όταν Βρετανός επιβάτης εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας λίγο μετά την αποβίβασή του από το πλοίο. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο άλλου επιβάτη.

Ο χανταϊός μεταδίδεται συνήθως από τρωκτικά, ωστόσο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω στενής επαφής.

Μετά τον εντοπισμό της επιδημίας, το πλοίο αναχώρησε την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου με προορισμό τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, έπειτα από αίτημα του ΠΟΥ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Μαδρίτη να αναλάβει τον συντονισμό της εκκένωσης.

Πτήσεις επαναπατρισμού από την Τενερίφη προς τον Καναδά, την Ολλανδία, την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιρλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή και τη Δευτέρα, ενώ ορισμένοι επιβάτες έχουν ήδη μεταφερθεί αεροπορικώς στη Μαδρίτη.

Μετά την άφιξή τους, οι επιβάτες υποβάλλονται σε διαγνωστικούς ελέγχους και στη συνέχεια είτε θα μεταφέρονται σε νοσοκομεία και δομές καραντίνας είτε επιστρέφουν στα σπίτια τους για απομόνωση.

Η Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει συστήσει καραντίνα διάρκειας 42 ημερών για όλους τους επιβάτες του πλοίου από την Κυριακή, όπως δήλωσε η διευθύντρια διαχείρισης επιδημιών και πανδημιών του οργανισμού, Μαρία Βαν Κέρκοβε.

Τριάντα μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο, το οποίο αναμένεται να αποπλεύσει τη Δευτέρα το βράδυ για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί πλήρης απολύμανση.

Οι υγειονομικές αρχές επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν την κοινή γνώμη, υπογραμμίζοντας ότι ο συγκεκριμένος ιός είναι πολύ λιγότερο μεταδοτικός από τον κορωνοϊό και δεν συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό.

«Αυτό δεν είναι COVID και δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν COVID», δήλωσε στο CNN ο προσωρινός διευθυντής των CDC, Τζέι Μπατατσάρια, προσθέτοντας ότι οι 17 Αμερικανοί επιβάτες θα μπορούν να επιλέξουν είτε κατ’ οίκον απομόνωση είτε παραμονή σε ειδική εγκατάσταση στη Νεμπράσκα.

Το ισπανικό υπουργείο Υγείας υποβάθμισε επίσης τον κίνδυνο για τον ευρύτερο πληθυσμό, επισημαίνοντας ότι δεν εντοπίστηκαν τρωκτικά στο πλοίο.