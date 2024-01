Ο Ερντογάν υποδέχτηκε τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, και συζήτησαν – μεταξύ άλλων – και για τα όσα γίνονται στην Λωρίδα της Γάζας.

«Συμφωνούμε ότι είναι σημαντικό να αποφύγουμε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει ακόμη περισσότερο την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής μας», είπε ο Ερντογάν μιλώντας στους δημοσιογράφους, έχοντας στο πλευρό του τον Ραϊσί και ζήτησε να ληφθούν κατεπειγόντως μέτρα για να μπει τέλος στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, καταγγέλλοντας για άλλη μια φορά τις «απάνθρωπες επιθέσεις» εναντίον των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ραϊσί, η επίσκεψη του οποίου στην Τουρκία γίνεται με φόντο τις κλιμακούμενες εντάσεις στην περιοχή, ζήτησε από τον οικοδεσπότη του να διακόψει τις σχέσεις με το Ισραήλ, τον ορκισμένο εχθρό της Τεχεράνης. Τουρκία και Ισραήλ διατηρούν εμπορικές σχέσεις.

«Η διακοπή των σχέσεων με το σιωνιστικό καθεστώς μπορεί να είναι αποτελεσματική για να αναγκαστεί να βάλει τέλος σε όλες αυτές τις ωμότητες», είπε, κατηγορώντας και πάλι τις ΗΠΑ ως υπεύθυνες για την αιματοχυσία στη Γάζα.

