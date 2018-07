Συνέλαβαν τη Στόρμι Ντάνιελς σε στριπτιτζάδικο

Η διάσημη πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς συνελήφθη για παράβαση του κρατικού νόμου επειδή άφηνε ορισμένους να την αγγίζουν ενώ έκανε στριπτίζ.

Ο δικηγόρος της Michael Avenatti υποστήριξε πως η σύλληψή της ήταν πολιτικά υποκινούμενη. «Θα πολεμήσουμε όλες τις ψευδείς κατηγορίες» προσέθεσε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Η Στόρμι Ντάνιελς, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Stephanei Clifford, αποκάλυψε ότι είχε βρεθεί ερωτικά με τον Ντόναλντ Τραμπ το 2006.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε σεξουαλική σχέση μαζί της.

New footage shows Stormy Daniels being marched into police station after arrest for ‘grabbing an undercover officer’s backside’ in a strip club https://t.co/aGmp3tYu5q pic.twitter.com/CnVNkusscd — Daily Mail US (@DailyMail) July 12, 2018

Just rcvd word that my client @StormyDaniels was arrested in Columbus Ohio whole performing the same act she has performed across the nation at nearly a hundred strip clubs. This was a setup & politically motivated. It reeks of desperation. We will fight all bogus charges. #Basta — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) July 12, 2018

Η μήνυση της Στόρμι Ντάνιελς σε Τραμπ και Cohen

Η πορνοστάρ συνελήφθη ενώ έκανε σόου στο στριπτιτζάδικο Sirens όταν την άγγιξαν με μη σεξουαλικό τρόπο υποστήριξε ο Michael Avenatti στο Associated Press.

«Αυτό ήταν εντελώ στημένο. Είναι παράλογο το γεγονός ότι οι αρχές χρησιμοποιούνται σε μια επιχείρηση που σχετίζεται με πελάτες που αγγίζουν γυναίκες σε στριπτιτζάδικα με μη σεξουαλικό τρόπο».

Υπενθυμίζεται πως η Στόρμι Ντάνιελς μηνύει τον Ντόναλντ Τραμπ και τον πρώην δικηγόρο του Michael Cohen. Επιδιώκει να ακυρώσει συμφωνία που υπέγραψαν ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016.

We expect her to be released on bail shortly. We also expect that she will be charged with a misdemeanor for allowing “touching.” We will vehemently contest all charges. #Basta — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) July 12, 2018

Πηγή: Guardian