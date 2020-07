Η Ghislaine Maxwell, η 58χρονη, Βρετανίδα σύντροφος και συνεργός κατά πολλούς του Τζέφρι Επστάιν, συνελήφθη από το FBI σύμφωνα με πολλά αμερικανικά ΜΜΕ.

Η Βρετανίδα η οποία μετά την σύλληψη και την φυλάκιση αλλά και την αυτοκτονία του Επστάιν προσπαθούσε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, συνελήφθη στο Νιού Χαμσάϊρ με κατηγορίες που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν να κάνουν με την δράση του Επστάϊν.

