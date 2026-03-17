Συνελήφθη η ηθοποιός του «Baywatch» Αλεξάνδρα Πολ – Απελευθέρωσε κουτάβια από εκτροφείο στο Γουισκόνσιν

Η ηθοποιός της σειράς «Baywatch», Αλεξάνδρα Πολ, συνελήφθη το Σαββατοκύριακο στο Γουισκόνσιν, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε μια μυστική επιχείρηση υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων, η οποία καταγράφηκε από κάμερες, με σκοπό την απελευθέρωση κουταβιών beagle από μια αμφιλεγόμενη μονάδα εκτροφής.

Η 62χρονη σήμερα ηθοποιός, που άφησε εποχή με τον ρόλο της Στέφανι Χόλντεν στη σειρά «Baywatch», μεταξύ 1992 και 1997, φαίνεται πως ήταν ανάμεσα στους 20 διαδηλωτές υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων που συνελήφθησαν για παράνομη είσοδο στην επιχείρηση στη Ridglan Farms — μια μονάδα εκτροφής στο Μπλου Μάουντς, περίπου 30 μίλια δυτικά του Μάντισον, σύμφωνα με τις αρχές.

Όπως δημοσιεύει η New York Post, η σταρ της δεκαετίας του ’90 και περίπου 60 συνάδελφοι ακτιβιστές — όλοι ντυμένοι με λευκές προστατευτικές στολές — καταγράφηκαν να εισβάλλουν στις εγκαταστάσεις το πρωί της Κυριακής (16/3/26) και να κρατούν σφιχτά τα σκυλάκια καθώς έβγαιναν έξω.

On 3/15/26, animal activist Wayne Hsiung and his team rescued beagles from Ridglan Farms in Wisconsin.



These dogs were reportedly bred for testing and suffered severe abuse, according to a judge. Authorities didn’t act, so people did.



22 made it out. 8 didn’t.

Μέλη της «Συμμαχίας για τη Διάσωση των Σκύλων του Ridglan» ισχυρίστηκαν ότι είχαν κλέψει 31 σκύλους, αλλά οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν οκτώ από αυτούς. «Μερικά από τα μπιγκλ που είχαν κλαπεί ανακτήθηκαν και επιστράφηκαν στο Ridglan Farms, αλλά αρκετά μπιγκλ παραμένουν αγνοούμενα», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Ντέιν, Κάλβιν Μπάρετ.

«Δύο οχήματα, μαζί με εργαλεία διάρρηξης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, κατασχέθηκαν στον τόπο του συμβάντος».

Η Ridglan Farms έχει αποτελέσει στο παρελθόν στόχο ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ζώων, δεδομένου ότι η μονάδα εκτρέφει μπιγκλ που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έρευνα, σύμφωνα με το τοπικό κανάλι WMTV.

«Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Ντέιν κατανοεί πόσο βαθιά αισθάνονται οι άνθρωποι για τα μπιγκλ στο Ridglan Farms και σεβόμαστε το δικαίωμά τους να εκφράσουν αυτό το πάθος μέσω ειρηνικών διαδηλώσεων», δήλωσε ο σερίφης.

«Ο ρόλος μας είναι να διασφαλίζουμε την ασφάλεια όλων και να ανταποκρινόμαστε όταν λαμβάνουν χώρα παράνομες δραστηριότητες. Ενθαρρύνουμε όσους έχουν ανησυχίες σχετικά με την ευημερία των ζώων ή τις ερευνητικές πρακτικές να συμμετέχουν μέσω νόμιμων και εποικοδομητικών οδών».

Η ηθοποιός από το «Baywatch», Αλεξάνδρα Πολ, τα τελευταία χρόνια έχει εμπλακεί σε πολλές υποθέσεις με τη δικαιοσύνη λόγω της δράσης της για τα δικαιώματα των ζώων.

Η ηθοποιός κατηγορήθηκε για το πλημμέλημα της κλοπής —αλλά αργότερα αθωώθηκε— επειδή πήρε δύο κοτόπουλα από ένα φορτηγό της Foster Farms στην Καλιφόρνια το 2021.