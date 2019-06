Συνελήφθησαν 4 άτομα για την ομοφοβική επίθεση στο Λονδίνο! Τις γρονθοκόπησαν όταν αρνήθηκαν να φιληθούν

Οι δυο γυναίκες αρνήθηκαν να υποκύψουν στις πιέσεις των δραστών να φιληθούν μεταξύ τους με την αστυνομία να αναζητά και άλλους υπόπτους για την ομοφοβική επίθεση.

Η ομοφοβική επίθεση εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ης Μαΐου, όταν οι δύο νεαρές γυναίκες επιβιβάστηκαν σε ένα νυχτερινό λεωφορείο στο Γουεστ Χάμπστεντ.

Ο αστυνομικός επιθεωρητής Άντι Κοξ είπε σχετικά: «Πρόκειται για μια αηδιαστική επίθεση σε βάρος δύο γυναικών, που φαίνεται πως τις είχε επιλέξει και στοχοθετήσει μια ομάδα νεαρών. Οι ύποπτοι προέβησαν σε ομοφοβικά σχόλια εναντίον του ζευγαριού προτού αρχίσουν να πετούν εναντίον του κέρματα. Όταν οι γυναίκες επιχείρησαν να τους λογικεύσουν, η επίθεση κλιμακώθηκε σε βιαιοπραγία».

Μάλιστα διευκρίνισε ότι «οι επιθέσεις τέτοιου τύπου στα λονδρέζικα λεωφορεία είναι σπάνιες», ενώ ανακοίνωσε την ανάπτυξη επιπλέον αστυνομικών με στολές ή πολιτικά, που θα περιπολούν στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να εγγυώνται την ασφάλεια των επιβατών.

“They started beating me, I was bleeding all over – I was really bleeding”

Melania Geymonat tells @BBCMarkMardell on #BBCwato about how she and her girlfriend were attacked after a group of men demanded they kiss. pic.twitter.com/E3kRVLxQtA

— The World at One (@BBCWorldatOne) 7 Ιουνίου 2019