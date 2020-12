Σύνοδος Κορυφής: Έναρξη με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν

Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε.

Η ατζέντα της, βαριά: ο Προϋπολογισμός της ΕΕ και το Ταμείο Ανάκαμψης, η εμπορική συμφωνία με την Βρετανία μετά το Brexit και οι σχέσεις της Ένωσης με την Τουρκία, θέμα με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον.

Όμως η Σύνοδος Κορυφής ξεκίνησε με την απότιση φόρου τιμής στον εκλιπόντα ευρωπαϊστή πρώην ηγέτη της Γαλλίας, τον Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν, με την τήρηση ενός λεπτού σιγής από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε το στιγμιότυπο:

EU leaders observed a minute of silence for Valéry Giscard d’Estaing ahead of the start of the European Council. The former French President passed away last week. #EUCO pic.twitter.com/W6bNCVcRv2