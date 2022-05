Η Σύνοδος Κορυφής ύστερα από πολύωρο θρίλερ και τον Όρμπαν να ζητά συνεχώς εγγυήσεις αποφάσισε να μειώσει κατά 90% τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία εντός 2022. Στάση αναμονής από την Ευρώπη για δράσεις στήριξης των πολιτών της απέναντι στο «τσουνάμι» της ενεργειακής ακρίβειας.

Την αδυναμία της να προχωρήσει σε γενναίες λύσεις υπέρ της άμεσης ανακούφισης των πολιτών της που μαστίζονται από την ενεργειακή ακρίβεια επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παραλίγο η Σύνοδος Κορυφής να μην καταλήξει ούτε σε συμφωνία για το έκτο πακέτο των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με βασικό μέτρο το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο.

«Λευκός καπνός» για εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Μετά από έναν μαραθώνιο διαπραγματεύσεων, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο Σαρλ Μισέλ ανακοίνωνε μέσω twitter, ότι επιτέλους βγήκε «λευκός καπνός».

«Συμφωνία για την απαγόρευση εξαγωγής ρωσικού πετρελαίου στην Ε.Ε.. Καλύπτει αμέσως πάνω από τα δύο τρίτα των (σ.σ. ευρωπαϊκών) εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία, κόβοντας μια τεράστια πηγή χρηματοδότησης για την πολεμική της μηχανή. Μέγιστη πίεση στη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο» ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σκληρό μπρα ντε φερ Ευρωπαίων ηγετών με τον Όρμπαν

Μετά από ένα δύσκολο μπρα ντε φερ με την Ουγγαρία, ουσιαστικά συμφωνήθηκε σε περίπου 6 μήνες από σήμερα, δηλαδή στα τέλη του 2022, να σταματήσει η μεταφορά πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου δια θαλάσσης προς την Ευρώπη και να εξαιρεθεί ο χερσαίος αγωγός τροφοδοσίας χωρών της Γηραιάς Ηπείρου, κάτι που ζητούσε μετά επιτάσεως ο Όρμπαν, ο οποίος τα έβαλε με όλους και με όλα και κατηγορούσε την Κομισιόν για ανήθικη συμπεριφορά εναντίον της Ουγγαρίας.

Στον αντίποδα άλλες χώρες που επίσης έχουν μεγάλη εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια (Γερμανία, Τσεχία, Σλοβακία κ.α.) δήλωναν εξαρχής πιο διαλλακτικές και δεσμεύονταν να εναρμονιστούν με την ευρωπαϊκή πρόταση το δυνατόν συντομότερα.

Σύνοδος Κορυφής: Περιστολή 90% εξαγωγής ρωσικού πετρελαίου στην Ευρώπη κ.α. κυρώσεις

Με τη συμφωνία ουσιαστικά προκύπτει περιστολής των εξαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη σε ποσοστό 90%, όπως επεσήμανε με tweet η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρετίζοντας τη συμφωνία, την οποία λίγες ώρες πριν χαρακτήριζε… ανέφικτη.

Το πακέτο κυρώσεων που εγκρίθηκε στη Σύνοδο περιλαμβάνει κι άλλα δύσκολα για τη Ρωσία, μέτρα: την αφαίρεση από το SWIFT της μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας Sberbank, την απαγόρευση άλλων 3 ρωσικών κρατικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και την επιβολή κυρώσεων σε πρόσωπα που ευθύνονται για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Μήνυμα στην Τουρκία

Στο πεδίο των κυρώσεων το κείμενο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ουκρανία οι «27» στέλνουν εμμέσως πλην σαφώς μήνυμα στην Τουρκία να σταματήσει να «κλείνει το μάτι» στον Βλάντιμιρ Πούτιν και να συνταχθεί με τη Δύση.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει δεσμευτεί να εντείνει τις πιέσεις στη Ρωσία και τη Λευκορωσία για να αποτρέψουν τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί όλες τις χώρες να ευθυγραμμιστούν με τις κυρώσεις της Ε.Ε.. Κάθε προσπάθεια παράκαμψης των κυρώσεων ή βοήθειας της Ρωσίας με άλλα μέσα πρέπει να σταματήσει» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο.

Ευρωπαϊκό πρόβλημα χωρίς… ευρωπαϊκή λύση

Κι ενώ ο κίνδυνος ύφεσης για την ευρωπαϊκή οικονομία μεγαλώνει μέρα τη μέρα, η Ε.Ε. προχωρά με επισφαλή σενάρια, καθώς ακόμη δεν έχει διασφαλίσει ούτε επάρκεια ενέργειας από εναλλακτικούς προμηθευτές, ούτε μειωμένες τιμές, ούτε δίκτυα διανομής σε όλες τις χώρες της Ένωσης, με αποτέλεσμα να κορυφώνεται η αβεβαιότητα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις εν όψει ενός «δύσκολου χειμώνα».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επαναφέρει στους ευρωπαίους ομολόγους του την πρόταση του για επιβολή πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου, προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι υψηλές τιμές στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.

«Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν σήμερα πολύ υψηλές τιμές ενέργειας, αποτέλεσμα υπερβολικά υψηλών τιμών φυσικού αερίου, τιμές οι οποίες -όπως έχω πει πολλές φορές- δεν δικαιολογούνται από τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης» δήλωσε ο πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, δίνοντας το στίγμα της παρέμβασης του.

Προμήθεια φυσικού αερίου στο μοντέλο των εμβολίων

Ο κ. Μητσοτάκης στήριξε την πρόταση της Κομισιόν για τη δημιουργία πλατφόρμας για κοινή προμήθεια φυσικού αερίου των κρατών – μελών, με στόχο την επίτευξη επάρκειας και καλύτερων τιμών.

Σύμφωνα με κοινοτικές πηγές το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ενθαρρύνει την ταχεία χρήση, ήδη από τον επόμενο χειμώνα, της ευρωπαϊκής πλατφόρμας αγορών ενέργειας, η οποία θα είναι επίσης ανοιχτή για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τους ανατολικούς εταίρους.

Σε ετοιμότητα για επάρκεια ενέργειας και τροφίμων

Επίσης οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν να βελτιωθεί η ετοιμότητα για πιθανές μεγάλες διακοπές του εφοδιασμού και να υπάρξει ένα συντονισμένο ευρωπαϊκό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Είναι σημαντική δε η επισήμανση ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η πλήρωση της αποθήκευσης φυσικού αερίου πριν από τον χειμώνα. Αντίστοιχο συντονισμό ζητούν για την επισιτιστική επάρκεια.