Τελικά τα κατάφεραν. Οι ηγέτες της ΕΕ μετά από πολλά προσχέδια και σκληρά παζάρια με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας κατάφεραν να συμφωνήσουν στην επιβολή εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Επιτεύχθηκε συμφωνία στην Σύνοδο Κορυφής για την επιβολή εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, ανακοίνωσε μέσω Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Συμφωνία για την απαγόρευση εξαγωγής ρωσικού πετρελαίου στην ΕΕ. Καλύπτει αμέσως πάνω από τα δύο τρίτα των (σ.σ. ευρωπαϊκών) εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία, κόβοντας μια τεράστια πηγή χρηματοδότησης για την πολεμική της μηχανή. Μέγιστη πίεση στη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο» ανέφερε ο κ. Μισέλ.

Πρόσθεσε ότι «το πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει (κι) άλλα σκληρά μέτρα: Την αφαίρεση από το SWIFT της μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας Sberbank, την απαγόρευση άλλων 3 ρωσικών κρατικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και την επιβολή κυρώσεων σε πρόσωπα που ευθύνονται για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία».

Κατά 90% αναμένεται να περικοπούν οι εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη μέσα στο 2022, μετά τη συμφωνία να επιβληθεί εμπάργκο που κλείστηκε στη Σύνοδο Κορυφής, ανέφερε ευρωπαίος αξιωματούχος.

Πρόκειται για τα δύο τρίτα των ποσοτήτων ρωσικού πετρελαίου, που εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά διά θαλάσσης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα προέλθει από το κλείσιμο του βόρειου τμήματος του αγωγού Ντρούζμπα και δεσμεύσεις της Γερμανίας και της Πολωνίας.

Ο ίδιος ευρωπαίος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι εγκρίθηκε επίσης το υπόλοιπο έκτο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τάχθηκαν υπέρ της πρότασης να χορηγηθεί οικονομική βοήθεια ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για να υποστηριχθεί η οικονομία της χώρας στην οποία εισέβαλε ο στρατός της Ρωσίας την 24η Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισέλ, μετά το πέρας των εργασιών της πρώτης ημέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

#Unity



Agreement to ban export of Russian oil to the EU.



This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine.



Maximum pressure on Russia to end the war.



#EUCO