Σύνοδος Κορυφής: Βέτο της Ουγγαρίας και συμφωνία των 26 ηγετών για την Ουκρανία

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής συμφώνησαν για τα συμπεράσματα για με την Άμυνα ωστόσο η συμφωνία για την Ουκρανία πέρασε από 26 χώρες και όχι από την Ουγγαρία, σύμφωνα με το Politico.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν αρνήθηκε να υπογράψει τα συμπεράσματα της ΕΕ για την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. Αυτό σημαίνει ότι 26 από τους 27 ηγέτες ενέκριναν το κείμενο στη Σύνοδο Κορυφής.

Η Ουγγαρία έχει δηλώσει από νωρίς ότι σκοπεύει να προσπαθήσει να εμποδίσει ένα σχέδιο που ζητά πρόσθετη βοήθεια και περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Από την άλλη, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, είχε καλέσει τους ηγέτες της Ε.Έ. που συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής, να υποστηρίξουν την πρόταση για εκεχειρία σε αέρα και θάλασσα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι υπόλοιποι ηγέτες φαίνεται πως συμφώνησαν στο σχέδιο, συζητήθηκαν λεπτομέρειες και έγιναν αλλαγές που προτάθηκαν.

Μία από αυτές ήταν η διασφάλιση ότι όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ θα επωφεληθούν από την πρωτοβουλία ανεξαρτήτως του τρέχοντος επιπέδου των αμυντικών τους δαπανών.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό με ανάρτηση στην πλατφόρμα X, o Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, στο περιθώριο του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Ο Μαρκ Ρούτε στην ανάρτησή του έκανε λόγο για “σημαντικές συζητήσεις με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, για την πορεία προς μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία”. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ νωρίτερα δήλωσε «επιφυλακτικά αισιόδοξος» ως προς τις συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ.

Important discussions with President @ZelenskyyUa about the path to a lasting peace in Ukraine. pic.twitter.com/0YuXEPtT5d