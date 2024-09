Συντονισμένη επίθεση εναντίον δεκάδων μελών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο – Εξερράγησαν σχεδόν ταυτόχρονα οι βομβητές επικοινωνίας τους

Μια επιχείρηση σχεδόν βγαλμένη από κατασκοπική ταινία βρίσκεται σε εξέλιξη στον Λίβανο εντναίον μελών και στελεχών της Χεζμπολάχ.

Εκατοντάδες μέλη της ένοπλης οργάνωσης, μεταξύ των οποίων μαχητές και υγειονομικοί, τραυματίστηκαν σήμερα σοβαρά σε διάφορα σημεία του Λιβάνου – κυρίως στη Βηρυτό και τα περίχωρά της – όταν οι βομβητές που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ για τις επικοινωνίες τους εξερράγησαν, όπως δήλωσε πηγή ασφαλείας στο Reuters.

Αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, που μιλούσε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε πως η πυροδότηση των βομβητών ήταν η «μεγαλύτερη παράβαση ασφαλείας» την οποία έχει υποστεί η οργάνωση στον πόλεμο με το Ισραήλ που μετράει σχεδόν έναν χρόνο.

Δημοσιογράφος του Reuters είδε ασθενοφόρα να σπεύδουν στα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού εν μέσω εκτεταμένου πανικού. Κάτοικοι δήλωσαν πως εκρήξεις σημειώνονταν ακόμη και 30 λεπτά μετά τις αρχικές πυροδοτήσεις.

Ομάδες ανθρώπων συγκεντρώθηκαν στην είσοδο κτηρίων για να δουν αν άνθρωποι που γνώριζαν τραυματίστηκαν, ανέφερε ο δημοσιογράφος του Reuters.

Η πηγή ασφαλείας πρόσθεσε πως εκρηκτικοί μηχανισμοί εκρήγνυντο επίσης στον νότιο Λίβανο. Προς το παρόν δεν υπάρχει σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό, που ανταλλάσσει πυρά με τη Χεζμπολάχ από τον Οκτώβριο παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα.

Σύμφωνα με το AFP, που επικαλείται πηγές προσκείμενες στη Χεζμπολάχ, δεκάδες μέλη της φιλοϊρανικής οργάνωσης του Λιβάνου τραυματίστηκαν από ταυτόχρονη έκρηξη των βομβητών τους σε διάφορα προπύργια της οργάνωσης.

BREAKING: Hundreds of members of Hezbollah, including fighters and medics, seriously wounded after the pagers they use to communicate exploded – video from one of the locations in Beirut, Lebanon



pic.twitter.com/H4l7hvL3Mt