Συντριβή αεροσκάφους στην Ινδονησία: Οι πρώτες εικόνες της τραγωδίας (pics, vid)

Οι υπηρεσίες διάσωσης της Ινδονησίας στέλνουν πλοία στην περιοχή όπου συνετρίβη το Boeing 737-500 της εταιρείας Sriwijaya Air, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Το αεροπλάνο φέρεται ότι κατέπεσε ανοιχτά της Τζακάρτα, στην αποκαλούμενη περιοχή «των χιλίων νησιών».

Το αεροπλάνο, που εκτελούσε πτήση εσωτερικού από την Τζακάρτα στο Ποντιάνακ, στο νησί Βόρνεο, χάθηκε από τα ραντάρ λίγα λεπτά μετά τις 14.30, τοπική ώρα (9.40 ώρα Ελλάδας). Η υπηρεσία Flightradar24, η οποία καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις πτήσεις των εμπορικών αεροσκαφών, ανέφερε στο Twitter ότι η πτήση SJ182 «έχασε πάνω από 10.000 πόδια ύψος σε λιγότερο από ένα λεπτό, περίπου 4 λεπτά μετά την απογείωσή της από την Τζακάρτα».

While I’m hoping for the best, but I have to be realistic.

This… DOES NOT look good at all. #PKCLC #SJ182 #SriwijayaAir pic.twitter.com/nlOsWUCKs1