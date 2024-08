Συρία: 10 νεκροί και 13 τραυματίες από έκρηξη φορτηγού στην πόλη Αζάζ

Δέκα άνθρωποι, σκοτώθηκαν την Τετάρτη (07.08.2024) όταν ένα φορτηγό που εξερράγη από βόμβα σε σημείο ελέγχου στην υπό Τουρκικό έλεγχο, βόρεια πόλη Αζάζ της Συρίας.

Ο απολογισμός της έκρηξης του παγιδευμένου φορτηγού είναι 10 νεκροί και 13 τραυματίες. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονταν και 4 μαχητές των φιλοτουρκικών δυνάμεων, σύμφωνα με τη ΜΚΟ που εδρεύει στο Λονδίνο αλλά διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στην περιοχή είπε ότι ένα φορτηγό παγιδευμένο με έκρηξη πυροδοτήθηκε σε σημείο ελέγχου μέσα στην πόλη.

«Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον τέσσερις» μαχητές που υποστηρίζονται από την Τουρκία, δήλωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η επίθεση ήταν το αποτέλεσμα «ενός φορτηγού παγιδευμένου με έκρηξη που εξερράγη στο σημείο ελέγχου Shatt που επανδρώνεται από τη στρατιωτική αστυνομία (υποστηριζόμενη από την Τουρκία) στην πόλη Azaz», δήλωσε η βρετανική παρακολούθηση, η οποία βασίζεται σε ένα δίκτυο πηγών μέσα. Συρία.

#Syria– A car bomb attack, thought to have been carried out by YPG/PKK, was carried out at the entrance control point in the west of Azaz in Syria. There are casualties.#Afrin pic.twitter.com/bbpSTLqpdU