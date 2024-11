Συρία: Αεροπορικός βομβαρδισμός του Ισραήλ στόχευσε προπύργιο της Χεζμπολάχ στη Δαμασκό

Το Υπουργείο Άμυνας της Συρίας ανακοίνωσε σήμερα (04.11.2024) ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικό βομβαρδισμό στη Δαμασκό, με το κρατικό συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA να μεταδίδει ότι η «επίθεση είχε στόχο τη συνοικία Σαγιέντα Ζεϊνάμπ».

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει σημαντικά αεροπορικά πλήγματα ακριβείας στη Συρία, για να εξουδετερώσει υψηλόβαθμα στελέχη είτε τη Χεζμπολάχ είτε των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Στη Σαγιέντα Ζεϊνάμπ βρίσκεται ένα σημαντικό σιιτικό ιερό, το υπερασπίζονται φιλοϊρανοί μαχητές, κυρίως μέλη της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία πολεμά στη Συρία στο πλευρό του καθεστώτος από το 2013.

Syrian Channels are reporting that Missiles launched by Israeli Aircraft over Lebanon, have targeted several Sites belonging to the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and Hezbollah on the Outskirts of Sayyidah Zaynab in Western Syria. pic.twitter.com/idt5B3StTA