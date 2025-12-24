Κόσμος

Συρία: «Έκοψαν» τον Χακάν Φιντάν την ώρα συνέντευξης Τύπου – Η Συρία απολογήθηκε για την γκάφα

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ξαφνιάστηκε και αμήχανος συνέχισε για λίγα δευτερόλεπτα να απαντάει σε ερώτηση με κλειστό μικρόφωνο
Ο Χακάν Φιντάν
Ο Χακάν Φιντάν / REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

Ένα απρόσμενο επεισόδιο σημειώθηκε χθες Τρίτη (23.12.2025) στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών στη Δαμασκό μαζί με τον Σύρο ομόλογό του, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Χακάν Φιντάν στη Συρία.

Ειδικότερα, την στιγμή που ο Χακάν Φιντάν απαντούσε σε ερώτηση δημοσιογράφων από τη Συρία για την πρόοδο των συνομιλιών σχετικά με την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας στη Γάζα και τον ρόλο που μπορεί να παίξει η Τουρκία σε αυτήν, οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στα σχετικά πλάνα, που έχουν γίνει ήδη viral στα social media, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ξαφνιάστηκε και μάλιστα αμήχανος συνέχισε για λίγα δευτερόλεπτα να απαντάει στην ερώτηση των δημοσιογράφων με κλειστό μικρόφωνο.

Η γκάφα των συριακών αρχών δεν έμεινε ασχολίαστη στη γειτονική μας χώρα, αφού ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Οντσού Κετσελί, ανακοίνωσε πως «η μετάφραση – των δηλώσεων του Φιντάν – δεν αναμεταδιδόταν από τα μεγάφωνα, με αποτέλεσμα οι Σύριοι αξιωματούχοι να καταλάβουν ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είχε ολοκληρώσει ήδη την τοποθέτησή του».

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Συρίας ζήτησε συγγνώμη από την Τουρκία για το τεχνικό πρόβλημα και για το φιάσκο στο οποίο εξελίχθηκε η ατυχής συνέντευξη Τύπου του Φιντάν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
248
201
147
118
109
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε το σχέδιο των 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι αναμένεται μέχρι σήμερα η απάντηση της Μόσχας σχετικά με το σχέδιο - Τα βασικά σημεία, οι εγγυήσεις ασφαλείας και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου της Ουκρανίας
Βολοντίμιρ Ζελένσκι 13
Newsit logo
Newsit logo