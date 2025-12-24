Συρία: «Έκοψαν» τον Χακάν Φιντάν την ώρα συνέντευξης Τύπου – Η Συρία απολογήθηκε για την γκάφα

Ένα απρόσμενο επεισόδιο σημειώθηκε χθες Τρίτη (23.12.2025) στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών στη Δαμασκό μαζί με τον Σύρο ομόλογό του, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Χακάν Φιντάν στη Συρία.

Ειδικότερα, την στιγμή που ο Χακάν Φιντάν απαντούσε σε ερώτηση δημοσιογράφων από τη Συρία για την πρόοδο των συνομιλιών σχετικά με την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας στη Γάζα και τον ρόλο που μπορεί να παίξει η Τουρκία σε αυτήν, οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου.

Suriye Devlet Televizyonu:



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Şam’da gerçekleştirdiği basın toplantısında sözünün kesilmesine neden olan teknik aksaklık nedeniyle Suriye Hükümeti Türkiye’den özür diledi. pic.twitter.com/py8d5SSpLY — Yeni Şafak (@yenisafak) December 24, 2025

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στα σχετικά πλάνα, που έχουν γίνει ήδη viral στα social media, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ξαφνιάστηκε και μάλιστα αμήχανος συνέχισε για λίγα δευτερόλεπτα να απαντάει στην ερώτηση των δημοσιογράφων με κλειστό μικρόφωνο.

Hakan Fidan’a Şam’da şok: Bir anda basın toplantısı bitirildi, açıklama geldi



Haberin detayları https://t.co/OCrltjP7pl pic.twitter.com/kxXiTxh90I — Sözcü (@gazetesozcu) December 24, 2025

Η γκάφα των συριακών αρχών δεν έμεινε ασχολίαστη στη γειτονική μας χώρα, αφού ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Οντσού Κετσελί, ανακοίνωσε πως «η μετάφραση – των δηλώσεων του Φιντάν – δεν αναμεταδιδόταν από τα μεγάφωνα, με αποτέλεσμα οι Σύριοι αξιωματούχοι να καταλάβουν ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είχε ολοκληρώσει ήδη την τοποθέτησή του».

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Συρίας ζήτησε συγγνώμη από την Τουρκία για το τεχνικό πρόβλημα και για το φιάσκο στο οποίο εξελίχθηκε η ατυχής συνέντευξη Τύπου του Φιντάν.