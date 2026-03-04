Κόσμος

Συρία: Ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος έπεσε κοντά σε αεροδρόμιο – Εντυπωσιακές εικόνες

Ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος έπεσε στη Συρία
Παιδάκι μπροστά από το τμήμα του βαλλιστικού πυραύλου κοντά στην αεροπορική βάση Qamishli στη Συρία / REUTERS/Orhan Qereman REUTERS/Orhan Qereman

Κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Καμισλί στη βορειοανατολική Συρία έπεσε βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν με στόχο το Ισραήλ.

Οι εικόνες που δημοσίευσε το Reuters με τμήμα του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου να έχει καρφωθεί σε χωράφι στη Συρία είναι εντυπωσιακές.

Κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν στο σημείο για να αντικρίσουν αυτό την ομολογουμένως σπάνια εικόνα.

REUTERS
REUTERS/Orhan Qereman
Βαλλιστικός πύραυλος καρφώθηκε σε συριακό έδαφος
REUTERS/Orhan Qereman
Βαλλιστικός πύραυλος έπεσε σε συριακό έδαφος
REUTERS/Orhan Qereman

Το Ιράν συνεχίζει να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους με στόχο το Ιράν αλλά και αραβικές χώρες του Περσικού Κόλπου ως αντίποινα για την κοινή επίθεση που εξαπέλυσαν εναντίον του Ισραήλ και ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε τη ζωή του, μεταξύ άλλων, τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ.

