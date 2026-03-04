Συρία: Ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος έπεσε κοντά σε αεροδρόμιο – Εντυπωσιακές εικόνες

Κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Καμισλί στη βορειοανατολική Συρία έπεσε βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν με στόχο το Ισραήλ.

Οι εικόνες που δημοσίευσε το Reuters με τμήμα του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου να έχει καρφωθεί σε χωράφι στη Συρία είναι εντυπωσιακές.

Κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν στο σημείο για να αντικρίσουν αυτό την ομολογουμένως σπάνια εικόνα.

Το Ιράν συνεχίζει να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους με στόχο το Ιράν αλλά και αραβικές χώρες του Περσικού Κόλπου ως αντίποινα για την κοινή επίθεση που εξαπέλυσαν εναντίον του Ισραήλ και ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε τη ζωή του, μεταξύ άλλων, τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ.