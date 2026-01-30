Κόσμος

Συρία: Ο Μακρόν χαιρέτισε τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των Κούρδων μαχητών

«Υποστηρίζουμε μια κυρίαρχη, ενωμένη, ειρηνική και σταθερή Συρία, πλήρως αφοσιωμένη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας» τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος
Μέλη της κουρδικής κοινότητας της Συρίας
Μέλη της κουρδικής κοινότητας της Συρίας / REUTERS / Orhan Qereman

Προς ολική λήξη των εμφύλιων πολεμικών συγκρούσεων φαίνεται πως οδεύει η Συρία μετά τη συμφωνία των Κούρδων και της Δαμασκού, βάσει της οποίας οι στρατιωτικές τους δυνάμεις και η διοίκησή τους θα ενταχθούν σταδιακά στο συριακό κράτος, με τον Εμανουέλ Μακρόν να αντιδράει θετικά στην εξέλιξη αυτή.

Η επίτευξη της συμφωνίας στη Συρία ανακοινώθηκε αρχικά από τις Δημοκρατικές Συριακές Δυνάμεις (SDF) στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι και στη συνέχεια από την κρατική συριακή τηλεόραση, με την Εμανουέλ Μακρόν να έχει ειδικό ενδιαφέρον για την κατάσταση στη χώρα.

«Συγχαίρω τον πρόεδρο ‘Αχμεντ αλ-Σαράα και τον στρατηγό Μαζλούμ Αμπντί για την υπογραφή σήμερα (30.01.2026) το πρωί μιας συνολικής συμφωνίας που επιτρέπει μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την ειρηνική ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων σε αυτήν. Η Γαλλία θα υποστηρίξει την πλήρη εφαρμογή της» δήλωσε από το Παρίσι ο  Εμανουέλ Μακρόν.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Γαλλία «θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη Συρία και τον συριακό λαό στην πορεία προς τη σταθερότητα, τη δικαιοσύνη και την ανοικοδόμηση, σε συνεργασία με τους εταίρους της».

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος Μακρόν αναφέρει ότι η Γαλλία υποστηρίζει «μια κυρίαρχη, ενωμένη και σταθερή Συρία, μια Συρία ειρηνική και με σεβασμό προς όλα τα συστατικά της μέρη και μια Συρία πλήρως αφοσιωμένη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας».

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι κουρδικές δυνάμεις που είναι συγκεντρωμένες στην πρώτη γραμμή στην αυτόνομη περιοχή της βόρειας Συρίας θα αποσυρθούν και οι δυνάμεις ασφαλείας του υπουργείου Εσωτερικών της Συρίας θα αναπτυχθούν στα κέντρα των πόλεων Χασάκε και Καμισλί, οι οποίες σήμερα τελούν υπό τον έλεγχο των συριακών δυνάμεων.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης τον σχηματισμό μίας μεραρχίας που θα αποτελείται από τρεις ταξιαρχίες των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) και τον σχηματισμό μίας ταξιαρχίας για την πόλη Κομπάνι που σήμερα ελέγχεται από τις SDF και είναι εδαφικά διαχωρισμένη από την αυτόνομη ζώνη. Η πόλη θα υπαχθεί στην περιφέρεια του Χαλεπίου.

