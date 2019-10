Συρία: Ο συριακός στρατός μπήκε στο Κομπάνι

Τη είδηση για τις κινήσεις του συριακού στρατού ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η είσοδος των δύο συμμαχικών δυνάμεων στην συριακή πόλη έγινε έπειτα από μια συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), που ελέγχουν την πόλη και η Δαμασκός για την ανάπτυξη του συριακού στρατού σε περιοχές της μεθορίου Συρίας – Τουρκίας προκειμένου να βοηθήσει στην απόκρουση της τουρκικής στρατιωτικής επίθεσης στη βορειοανατολική Συρία.

Η πόλη Κομπάνι βρίσκεται σε απόσταση 150 χιλιομέτρων από το Χαλέπι κοντά στα τουρκικά σύνορα. Οι κάτοικοι μάλιστα υποδέχτηκαν με πανηγυρισμούς την είσοδο των στρατευμάτων.

A convoy of 5 trucks containing Syrian government forces have arrived in the city of #Kobani. pic.twitter.com/wq0J9Fc0XJ

— Mohammed (@MazAlJumaily) October 16, 2019