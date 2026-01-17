Συρία: Οι Κούρδοι μαχητές των SDF κατηγορούν την κυβέρνηση για «προδοσία» ενώ οι μάχες συνεχίζονται

Οι Κούρδοι μαχητές των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) κατηγόρησαν την κυβέρνηση της Συρίας πως «πρόδωσε» μία συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για την απόσυρση των κουρδικών δυνάμεων από περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Οι Κούρδοι μαχητές ανακοίνωσαν σήμερα (17.01.2026) ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις της Συρίας «παραβίασαν τις τελευταίες συμφωνίες και πρόδωσαν τις δυνάμεις μας καθώς εκείνες αποσύρονταν σε δύο μέτωπα», από το ανατολικό Χαλέπι και ανατολικά του Ευφράτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμα, σύμφωνα με τους SDF συνεχίζονται ακόμα οι βίαιες συγκρούσεις με τον συριακό στρατό και πραγματοποιούνται βομβαρδισμοί – των κυβερνητικών δυνάμεων – εναντίον της επαρχίας Ράκα, που τελεί υπό κουρδικό έλεγχο.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στη Ράκα

Για τον λόγο αυτό εξάλλου, οι κουρδικές αρχές επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας στην επαρχία Ράκα, την οποία ελέγχουν στη βόρεια Συρία.

Κυβερνητικοί στρατιώτες σε τανκ / REUTERS / Mahmoud Hassano

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την ανάκτηση του ελέγχου κοινοτήτων στο βόρειο τμήμα της Συρίας, που είχαν εκκενώσει υπό πίεση οι κουρδικές δυνάμεις, ο συριακός στρατός ζήτησε από την πλευρά του, από τους αμάχους να απομακρυνθούν από στρατιωτικές εγκαταστάσεις της επαρχίας Ράκα, την οποία σχεδιάζουν να πλήξουν.

Ο συριακός στρατός πήρε σήμερα τον έλεγχο τμημάτων της βόρειας Συρίας που είχαν εκκενώσει οι κουρδικές δυνάμεις και συγκρούσεις έχουν ξεσπάσει μεταξύ των δύο πλευρών σε μία περιοχή όπου εξακολουθούν και βρίσκονται αντιμέτωπες, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) στο σημείο.

Σε ένα δελτίο Τύπου, η αυτόνομη κουρδική διοίκηση ανακοίνωσε πως «μία πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας έχει επιβληθεί στην περιοχή της Ράκα μέχρι νεωτέρας».

Η πόλη της Ράκα, στην ομώνυμη επαρχία, ήταν η «πρωτεύουσα» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, προτού καταληφθεί από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (όπου επικρατούν οι Κούρδοι), με τη στήριξη ενός συνασπισμού δυνάμεων υπό τις ΗΠΑ.

Μαχητές των SDF / REUTERS / Orhan Qereman

Ο συριακός στρατός είπε νωρίτερα πως κατέλαβε τις περιοχές με κοιτάσματα πετρελαίου Σουφιάν και Ταουαράχ στη βόρεια Συρία, απ’ όπου Κούρδοι μαχητές αποσύρθηκαν από δεκάδες πόλεις και χωριά βάσει μιας συμφωνίας που στόχευε στο να αποφευχθεί μια αιματηρή αναμέτρηση.

Οι κουρδικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν κάποια από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα της Συρία στην επαρχία Ντέιρ αλ Ζορ, ανατολικότερα. Η συριακή κυβέρνηση λέει πως αυτά τα κοιτάσματα πρέπει να τα διαχειρίζεται η κεντρική διοίκηση.

Ακόμα, ο συριακός στρατός ανακοίνωσε μέσω της συριακής τηλεόρασης πως ανέκτησε τον έλεγχο σε 34 «πόλεις και χωριά» που είχαν εκκενώσει οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF).

Αμερικανός στρατιώτης μαζί με δυνάμεις των SDF στη Συρία / REUTERS / Orhan Qereman

Άλλωστε, ο επικεφαλής των SDF, Μάζλουμ Αμπντί, είχε ανακοινώσει χθες (16.01.2026) το βράδυ την απόφαση του να αποσύρει τις δυνάμεις του από σήμερα, από μια οριοθετημένη από τον στρατό περιοχή, μεταξύ του Ντέιρ Χάφερ, σε απόσταση περίπου 50 χλμ ανατολικά της πόλης του Χαλεπιού και τον Ευφράτη, μπροστά στις ενισχύσεις δυνάμεων του στρατού.

Αποκλιμάκωση των εντάσεων θέλει ο Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο πρόεδρος της αυτόνομης περιοχής του ιρακινού Κουρδιστάν Νετσιρβάν Μπαρζανί απηύθυναν σήμερα έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση στη Συρία, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Μαχητής των SDF / REUTERS / Orhan Qereman

«Κάλεσαν όλες οι πλευρές να προχωρήσουν στην αποκλιμάκωση αμέσως και να εφαρμόσουν μόνιμη κατάπαυση του πυρός» και ζητούν επίσης «την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων στο συριακό κράτος, βάσει της συμφωνίας της 10ης Μαρτίου 2025, η οποία στοχεύει στην ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων στην κεντρική διοίκηση, η εφαρμογή της οποίας ωστόσο καθυστερεί».

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Νετσιρβάν Μπαρζανί πρόσθεσαν ότι είναι «πλήρης ευθύνη των συριακών αρχών να διασφαλίσουν την προστασία» των αμάχων πληθυσμών σύμφωνα με το Ελιζέ.