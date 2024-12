Συρία: «Οι κρατούμενοι πέθαναν από βασανιστήρια» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες Σύρων που απελευθερώθηκαν από τις φυλακές – κολαστήρια

Το γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες που έρχονται από τη Συρία, έπειτα από την είσοδο ισλαμιστών ανταρτών στην Δαμασκό τα ξημερώματα της Κυριακής (08.12.24) που οδήγησε το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ στο τέλος του.

Μετά από 50 χρόνια και πλέον η δυναστεία της οικογένειας του Μπασάρ αλ Άσαντ ρίχνει αυλαία. Ακολουθούν πανηγυρισμοί σε όλο τον κόσμο από Σύρους που βρίσκονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Αγκαλιές, τραγούδια και συνθήματα, όπως «η Συρία είναι ελεύθερη, απελευθερωμένη ξανά».

Χαρακτηριστικές των πανηγυρισμών είναι και οι εικόνες που έρχονται από τη φυλακή Σεντνάγια, γνωστή ως «ανθρώπινο σφαγείο».

«Οι πόρτες της φυλακής Σεντνάγια άνοιξαν για χιλιάδες κρατούμενους», επιβεβαίωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι μαχητές απελευθέρωσαν εκατοντάδες κρατούμενους, μεταξύ των οποίων γυναίκες και μικρά παιδιά.

Syrians are still being broken out of #Assad’s infamous #Saydnaya prison — as each layer underground is being accessed with time.



Extraordinary scenes. pic.twitter.com/6g35z9nUGO December 8, 2024

Καθ’ όλη τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που ξεκίνησε το 2011, οι δυνάμεις ασφαλείας κράτησαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που συνελήφθησαν σε στρατόπεδα κράτησης, με τις διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να υποστηρίζουν πως τα βασανιστήρια ήταν καθολική πρακτική. Οι οικογένειες συχνά δεν έλεγαν τίποτα για την τύχη των αγαπημένων τους.

Καθώς οι αντάρτες κατέλαβαν τη μια πόλη μετά την άλλη σε μια ιλιγγιώδη εκστρατεία οκτώ ημερών, οι φυλακές ήταν συχνά μεταξύ των πρώτων στόχων τους. Οι πιο διαβόητες φυλακές μέσα και γύρω από την ίδια τη Δαμασκό άνοιξαν τελικά την τελευταία νύχτα της εξέγερσης και τα ξημερώματα της Κυριακής.

The rescue attempt to free prisoners from the basements of the Zadnaya prison in Damascus.



It’s unbelievable how deeply the Assad regime buried its opponents. pic.twitter.com/jQH5twYer8 — Breaking News (@TheNewsTrending) December 8, 2024

Οι αντάρτες, όπως φαίνεται στα πλάνα, κόβουν μανιωδώς τα λουκέτα στις πόρτες των κελιών της φυλακής Saydnaya για να απελευθερώσουν εκατοντάδες γυναίκες και τα παιδιά τους, μετά την ανατροπή του καθεστώτος του αλ Άσαντ.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ, οι γυναίκες πανηγυρίζουν καθώς απελευθερώνονταν εκεί όπου κάποιες ήταν φυλακισμένες για δεκαετίες.

«Ο Θεός να σε τιμήσει!» μία γυναίκα φώναξε στους άνδρες απελυθερώνοντάς την. Καθώς έφευγαν από τα κελιά τους, ένα μικρό παιδί φάνηκε να περπατά στο διάδρομο, έχοντας προφανώς κρατηθεί στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του.

«Αυτός (ο Άσαντ) έπεσε. Μη φοβάστε», ακούστηκε μία φωνή, προσπαθώντας να καθησυχάσει τους κρατούμενους ότι δεν αντιμετώπιζαν άλλο κίνδυνο.

Ο Zakaria Al-Ashara, ο οποίος είχε φυλακιστεί για πέντε χρόνια στη Saydnaya και φαινόταν αδύναμος, είπε πως πλέον γεύεται την ελευθερία. Είπε ότι είχε βασανιστεί από τους δεσμοφύλακές του και έβλεπε συγκρατούμενους να πεθαίνουν από την πείνα, τα τραύματά τους και την αρρώστια.

«Είναι ένα απερίγραπτο, όμορφο συναίσθημα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω όταν βγήκα έξω. Ονειρευόμουν αυτή τη στιγμή και τη φανταζόμουν κάθε μέρα», είπε στον Independent, εξηγώντας πώς ζούσε μερικές φορές με ένα μόνο κομμάτι ψωμί την ημέρα.

This is what a free prisoner looks like who entered Assad’s prisons only 3 months ago. So what about those who have been detained for years? pic.twitter.com/WwHeOP1yqr — Hiba karm (@Hibakarm) December 9, 2024

«Οι άνθρωποι πέθαναν από ταπείνωση, ασθένειες και βασανιστήρια. Ακόμα και τρόφιμα που έφεραν επισκέπτες μάς έκλεψαν. Τη νύχτα, φρουροί εισέβαλαν στα κελιά μας, σκοτώνοντας ανθρώπους χωρίς λόγο».

«Κάθε στιγμή ήταν ένας εφιάλτης. Ωστόσο, παρ’ όλα αυτά, ονειρευόμουν πάντα την ελευθερία και δεν σταμάτησα ποτέ να προσεύχομαι».

Η Fakhria, ο γιος της οποίας Abdo Sahwar, πατέρας δύο παιδιών, συνελήφθη πριν από 10 χρόνια και πιστεύεται ότι βρίσκεται στη Saydnaya, είπε ότι η οικογένειά της ήταν απελπισμένη για οποιαδήποτε νέα.

«Η καρδιά μου καίει για εκείνον. Κάθε μέρα μοιάζει με ένα χρόνο. Η αναμονή είναι χειρότερη από τον θάνατο, αλλά είναι το μόνο πράγμα που με κρατά να συνεχίσω», είπε.

«Είχα χάσει την ελπίδα μου, αλλά τώρα η καρδιά μου χτυπά δυνατά από ένταση. Δεν ξέρω αν θα τον βρω ζωντανό. Αν τον δω, μπορεί να πεθάνω από τη χαρά μου».

Η Sara βρέθηκε σε παρόμοια θέση. Ο αδερφός της Mohamed Fakher al-Ward, ένας 24χρονος άνδρας από το Idlib συνελήφθη αρχικά στο βόρειο τμήμα της Συρίας πριν μεταφερθεί στη Saydnaya κάποια στιγμή. Δεν είχαν πληροφορίες γι’ αυτόν εδώ και χρόνια. Είπε πως αν υπήρχε ενημέρωση για το θάνατό του θα ήταν κάτι σημαντικό για την οικογένεια. Μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί σε κανένα από τα βίντεο με κρατούμενους να απελευθερώνονται από τη φυλακή.

«Κάθε βίντεο και κάθε είδηση ​​μάς γεμίζει με ερωτήματα. Είναι ζωντανός; Πέθανε από βασανιστήρια; Θα λάβουμε ποτέ τη σορό του;» αναρωτήθηκε με απόγνωση.