Νέο παραλήρημα Τραμπ! Απειλές σε Τουρκία, πυρά κατά Κούρδων και Ευρώπης

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μεσολάβησε για να συμμαχήσουν οι Κούρδοι με τον Άσαντ, αλλά αυτό ουδόλως απασχολεί τον Ντόναλντ Τραμπ. Εκείνος το μόνο που θέλει είναι να μην εμπλακεί στην βόρεια Συρία.

Σε ένα νέο παραλήρημα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τα έβαλε με όλους και όλα, απείλησε ξανά την Τουρκία με κυρώσεις, τα έβαλε με τους Κούρδους, τους οποίους κατηγόρησε πως αφήνουν ελεύθερους τζιχαντιστές για να αναγκάσουν τις ΗΠΑ να εμπλακούν στην επιχείρηση στη βόρεια Συρία και φυσικά έστρεψε, ξανά, τα βέλη του στην Ευρώπη γιατί δεν δέχτηκε να δεχτεί πίσω τους Ευρωπαίους μαχητές του ISIS!

«Δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε άλλον έναν πόλεμο ανάμεσα σε ανθρώπους που πολεμούν μεταξύ τους πάνω από 200 χρόνια. Η Ευρώπη είχε την ευκαιρία να πάρει τους αιχμάλωτους του ISIS (σ.σ. που προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες), αλλά δεν ήθελαν να πληρώσουν το κόστος. «Αφήστε τις ΗΠΑ να πληρώσουν«, είπαν», ήταν το… πρώτο χτύπημα του Τραμπ.

Brian Kilmeade over at @foxandfriends got it all wrong. We are not going into another war between people who have been fighting with each other for 200 years. Europe had a chance to get their ISIS prisoners, but didn’t want the cost. “Let the USA pay,” they said… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019

Ακολούθησε κι ένα δεύτερο, αυτή τη φορά κατά Κούρδων και Τουρκίας. «Οι Κούρδοι μπορεί να απελευθερώνουν κάποιους (σ.σ. τζιχαντιστές) για να μας αναγκάσουν να εμπλακούμε. Εύκολα μπορούν να ξανασυλληφθούν από την Τουρκία ή ευρωπαϊκά κράτη απ’ όπου μπορεί να προήλθαν, αλλά θα πρέπει να κινηθούν άμεσα. Ισχυρές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας έρχονται! Αλήθεια ο κόσμος πιστεύει πως θα έπρεπε να πάμε σε πόλεμο με τη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, Τουρκία; Οι ατελείωτοι πόλεμοι θα τελειώσουν!» συνέχισε ο Τραμπ.

….Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019

Και το τελευταίο του… χτύπημα ήταν μάλλον για το εσωτερικό. «Οι ίδιοι άνθρωποι που μας έμπλεξαν στο χάος της Μέσης Ανατολής, είναι εκείνοι που θέλουν περισσότερο να παραμείνουμε εκεί».