Στόχος των βομβαρδισμών του Ισραήλ έγινε για ακόμα μια φορά σήμερα (26.11.2023) το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού και τέθηκε ξανά εκτός λειτουργίας, σχεδόν 30 ώρες από την επανέναρξη των πτήσεων μετά από παρόμοια επίθεση τον περασμένο μήνα, ανέφεραν ΜΜΕ της Συρίας και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ εξαπέλυσε νέο πλήγμα το απόγευμα της Κυριακής με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού (…) θέτοντας το εκ νέου εκτός λειτουργίας», ανέφερε το Παρατηρητήριο της Συρίας.

Από τη μεριά της, η συριακή φιλοκυβερνητική εφημερίδα Al Watan ανέφερε ότι οι πτήσεις με προορισμό το αεροδρόμιο της συριακής πρωτεύουσας εκτρέπονται στα αεροδρόμια της Λατάκειας και του Χαλεπιού.

BREAKING: Israel carries out a second airstrike on Damascus International Airport in one hour. pic.twitter.com/RuQ9DHokSN