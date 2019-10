Συρία: «Χτυπήθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι» – Σφυροκόπημα από αέρα και ξηρά

Η επιχείρηση που ξεκίνησε εδώ και μερικές ώρες στη βορειοανατολική Συρία, ονομάστηκε από την Τουρκία «Πηγή Ειρήνης». Αλλά φέρνει θάνατο και καταστροφή. Οι Τούρκοι σφυροκοπούν ασταμάτητα τις θέσεις των Κούρδων.

«Η επιχείρηση Πηγή Ειρήνης πραγματοποιήθηκε επιτυχώς κατά τη διάρκεια της νύχτας από αέρα και ξηρά. Οι στόχοι που είχαν καθοριστεί επιτεύχθηκαν. Η επιχείρηση συνεχίζεται επιτυχώς, όπως είχε προγραμματιστεί» αναφέρει η τελευταία ενημέρωση από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας για τις εξελίξεις στη Συρία, νωρίς το πρωί της Πέμπτης (10.10.2019).

Η εισβολή στη βορειοανατολική Συρία, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις και τις νέες απειλές Τραμπ, ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης, με τον ίδιο τον Ερντογάν να το ανακοινώνει μέσω twitter και το υπουργείο Άμυνας να δίνει στη δημοσιότητα εικόνες και video από την επιχείρηση. Στόχος οι Κούρδοι μαχητές που είχαν συμμαχήσει με τους δυτικούς στον αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών.

The Turkish Armed Forces and the Syrian National Army have launched the land operation into the east of the Euphrates river as part of the Operation Peace Spring.

