Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενημερώνεται συνεχώς από τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, για τη εξέλιξη της στρατιωτικής επιχείρησης «Πηγή Ειρήνης» στη Συρία και μάλιστα… φροντίζει να το δείχνει.

Η τουρκική προεδρία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες με τον Ακάρ να ενημερώνει τον «σουλτάνο» για την επιχείρηση, καθώς και από τη στιγμή που ο Ερντογάν επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον υπουργό Άμυνας.

Τις τελευταίες ώρες, οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας έπληξαν συνολικά 181 στόχους, θέσεις Κούρδων ανταρτών, διεξάγοντας αεροπορικές επιδρομές και πλήγματα με πυροβολικό, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Νωρίτερα, το πρακτορείο Anadolu είχε μεταδώσει πως τουρκικά μαχητικά F-16 κατέστρεψαν θέσεις Κούρδων μαχητών (YPG/PKK) σε βάθος 30 χλμ ανατολικά του Ευφράτη.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την έναρξη της επιχείρησης είναι 15 νεκροί, ανάμεσά τους και 8 άμαχοι, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δύο από τα θύματα σκοτώθηκαν από πυρά πυροβολικού στην πόλη Καμισλί, μια πόλη ο πληθυσμός της οποίας είναι κυρίως Κούρδοι, ανέφερε το Παρατηρητήριο.

Στο μεταξύ, σήμερα, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, μουφτής Αλί Ερμπάς, πήγε συνοδευόμενος από τους σωματοφύλακες του σε τζαμί της Άγκυρας προκειμένου να απαγγείλει το 48ο κεφάλαιο (σούρα) από το Κοράνι, για την υποστήριξη του τουρκικού στρατού στη Συρία. Κάτι ανάλογο έγινε σε περίπου 90.000 τζαμιά στην Τουρκία.

#Turkey‘s top govt Imam Ali Erbaş shows up in Ankara mosque with his bodyguards to launch a nationwide campaign to recite Victory (al-Fath) Chapter from Quran in support of Turkish military offensive in #Syria. Similar scenes in some 90,000 mosques across Turkey. pic.twitter.com/lhZzYrSKAl

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) October 10, 2019