Την ώρα που Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας που τη συνέδεε με τη Ρωσία, αναλυτές σε ολόκληρο τον κόσμο «βλέπουν» ένα μεγάλο πλήγμα στην οικονομία της Ρωσίας αλλά και στο κύρος της.

Μέσω της συγκεκριμένης γέφυρας μετέφεραν οι Ρώσοι στρατιωτικό εξοπλισμό για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Πούτιν είχε στήσει μια τεράστια φιέστα στα εγκαίνια της γέφυρας το 2018, ενώ οδήγησε ο ίδιος νταλίκα με τις κάμερες να καταγράφουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαζί με τη γέφυρα λοιπόν, «τινάχτηκαν» στον αέρα πολύ περισσότερα για τη Ρωσία του Πούτιν, με αναλυτές να συγκρίνουν το χτύπημα αυτό, με τη βύθιση της ναυαρχίδας του ρωσικού πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας, του «Moskva», πριν μερικούς μήνες, στη μαύρη θάλασσα, από ουκρανικό πυραυλικό χτύπημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εικόνες από τη στιγμή της έκρηξης της γέφυρας, είναι συγκλονιστικές! Στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους…

Και ενώ Ουκρανοί «γιόρταζαν» με memes και φωτογραφίες την ανατίναξη της γέφυρας, ο Πούτιν έδινε εντολή να συλληφθούν στρατιωτικοί, καθώς βρήκε μια καλή αφορμή να συλλάβει «υπεύθυνους» για τις ρωσικές ήττες.

Η ουκρανική προεδρία υπονόησε ότι η έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, ήταν το αποτέλεσμα μιας «εσωτερικής» διαμάχης στους κύκλους της εξουσίας στη Μόσχα, διαβεβαιώνοντας ότι από πίσω κρύβεται «ρωσικός δάκτυλος».

«Σημειώνουμε ότι το φορτηγό που εξερράγη, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, μπήκε στην γέφυρα από τη ρωσική πλευρά. Επομένως, στη Ρωσία θα πρέπει να αναζητηθούν οι απαντήσεις (…) όλα αυτά υποδηλώνουν σαφέστατα ένα ρωσικό ίχνος», ανέφερε ο σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Μιχαήλο Ποντόλιακ.

Now seriously. FSB/PMC try to eliminate leadership of Defense Ministry/GHQ. Before personnel change, FSB is in knockdown — missed Putin’s bridge explosion. Defense Ministry can now blame FSB for the future South loss. Isn’t it obvious who made an explosion? Truck arrived from RF.