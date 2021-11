Η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) μπορεί να απολαμβάνει την κορυφή των charts παγκοσμίως με τις πολλές επιτυχίες της, ωστόσο τα τραγούδια της δεν είναι ευπρόσδεκτα να παίζουν σε όλους τους χώρους.

Ένας από αυτούς τους χώρους ήταν και ο Λευκός Οίκος επί κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, καθώς τα τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ είχαν – ανεπίσημα – απαγορευτεί να ακούγονται σε όλους τους χώρους.

Αυτό αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη στον Κρις Χέιζ του MSNBC, η πρώην σύμβουλος στον Λευκό Οίκο, Ολίβια Τρόι, που διετέλεσε και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, αντιτρομοκρατίας και κορονοϊού επί Τραμπ.

Η ίδια μιλάει συχνά για την εποχή της υπό τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ. Όπως αφηγήθηκε μετά από μια ιδιαίτερα έντονη συνάντηση, πήγε στο γραφείο της για να εκτονώσει το άγχος της με ένα τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ και τη διέκοψαν.

«Προσπαθείς να απολυθείς;» τη ρώτησε ένας συνάδελφος. Η Ολίβια Τρόι μπερδεύτηκε, αλλά εκείνος της εξήγησε: «Δεν νομίζω ότι είναι θαυμάστρια του Τραμπ και έτσι, αν κάποιος το ακούσει αυτό, θα πρέπει πραγματικά να προσέχεις. Θα πρέπει να είσαι προσεκτική με αυτό».

Η Τέιλορ Σουίφτ ήταν ένθερμη υποστηρίκτρια της προεδρικής εκστρατείας του νυν προέδρου Τζο Μπάιντεν των ΗΠΑ το 2019/2020 και επέκρινε τον Τραμπ, γράφοντας κάποτε στο Twitter: «Θα ψηφίσουμε για να φύγεις τον Νοέμβριο».

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump