Ταϊλάνδη: «Μάχη» με τον χρόνο για τη διάσωση των παιδιών – Βελγικά ΜΜΕ: Απόψε αρχίζει η επιχείρηση απεγκλωβισμού τους

«Μάχη» με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες στην Ταϊλάνδη για να απεγκλωβίσουν από το σπήλαιο τα 12 παιδιά ποδοσφαιρικής ομάδας. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, που μεταδίδουν βελγικά ΜΜΕ, η επιχείρηση διάσωσης θα αρχίσει απόψε, με τους δύτες να βγάζουν δύο δύο τα παιδιά από το σπήλαιο.

Όπως δήλωσε ο Βέλγος διασώστης, Μπεν Ρέιμεναντς: «Δίνουμε μάχη με τον χρόνο, γιατί την Κυριακή αναμένονται ισχυρές καταιγίδες. Αλλά παραμένουμε αισιόδοξοι. Περιμένουμε πως οι δύο πρώτοι ποδοσφαιριστές θα βγουν σήμερα. Είμαι μια δύσκολη πορεία, μέσα από έναν λαβύρινθο διαδρομών, με πολλές καταδύσεις και αναρρίχηση. Αλλά η ορατότητα κάτω από το νερό είναι ήδη πολύ καλύτερη. Επιπλέον, δεν χρειάζεται να κολυμπήσουν πολύ, έχουν μάσκα οξυγόνου και στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής θα κρατιούνται με έναν δύτη…».

Σύμφωνα με το Reuters, ομάδες διασωστών μπήκαν βαθιά στο πυκνό δάσος πάνω από το σπήλαιο ψάχνοντας έναν τρόπο να μπουν μέσα. Οι κινήσεις που γίνονται τις τελευταίες ώρες έχουν ενταθεί αφού οι προβλέψεις των μετεωρολόγων είναι πολύ δυσοίωνες.

«Θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε στο σπήλαιο. Πιστεύω ότι είμαστε κοντά», δήλωσε ο Πρόεδρος του Πολυτεχνείου της Ταϊλάνδης. Ακόμα και ελικόπτερα έχουν σηκωθεί και με ειδικό εξοπλισμό προσπαθούν να δουν μέσα από το έδαφος και το πυκνό δάσος.

Έμπειροι μηχανικοί συνεργάζονται με τον στρατό προκειμένου να εξερευνήσουν μια περιοχή που βρίσκεται στο τέλος του σπηλαίου και τρυπούν το έδαφος που η σύστασή του είναι από ασβεστόλιθο και θεωρούν ότι είναι λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από το σημείο που έχουν παγιδευθεί τα αγόρια. «Αρχικά, εξετάζαμε το ενδεχόμενο να μπούμε από εκεί για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε προμήθειες στα παιδιά, αλλά τώρα μπορεί να είναι και η οδός απεγκλωβισμού τους», δήλωσε ο υπεύθυνος.

Την ίδια ώρα και λίγο μετά τα τραγικά νέα για τον θάνατο του βετεράνου και πολύπειρου δύτη του Πολεμικού Ναυτικού μέσα στην σπηλιά δόθηκαν στην δημοσιότητα νέα πλάνα από τις προσπάθειες των διασωστών να φτάσουν στα αγόρια και να τους μεταφέρουν προμήθειες. Τα πλάνα τους δείχνουν να κρατιούνται από ένα σχοινί που είναι δεμένο στην είσοδο της σπηλιάς και σε κάποια σημεία το σπήλαιο να βαθαίνει απότομα με αποτέλεσμα το νερό να τους φτάνει μέχρι το λαιμό!

Headcam footage from Thailand shows the tough conditions facing dive teams working to rescue 12 boys and their coach from a cave.

It comes after officials confirmed former Thai navy SEAL Saman Kunan had died while assisting with the opreration

