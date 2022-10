Μετά το μακελειό σε παιδικό σταθμό στην Ταϊλάνδη σήμερα (06.10.2022), που σκόρπησε την θλίψη σε δεκάδες οικογένειες, όλο και περισσότερες πληροφορίες έρχονται στο φως για τον δράστη. Έναν πρώην αστυνομικό που σκότωσε τη γυναίκα του, το παιδί του και 34 ακόμα ανθρώπους, πριν αυτοκτονήσει.

Ο φερόμενος ως δράστης του μακελειού στον παιδικό σταθμό της Ταϊλάνδης είχε μαζί του όπλο και μαχαίρι στην αιματηρή επίθεση ενώ, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματικό της τοπικής αστυνομίας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, από τους 34 νεκρούς, οι 23 είναι παιδιά, ηλικίας 2 έως 3 ετών.

Η δράση του 34χρονου – Μπούκαρε στην τάξη με μαχαίρι και όπλο

Περίπου 30 παιδιά βρίσκονταν στον παιδικό σταθμό όταν ο ένοπλος μπήκε στο σχολείο και ευτυχώς ήταν λιγότερα από ό,τι συνήθως, καθώς «οι έντονες βροχοπτώσεις κράτησαν πολύ κόσμο κλεισμένο στα σπίτια του», δήλωσε στο Reuters η Τζιπάντα Μπονσόμ, τοπικός αξιωματούχος, η οποία εκείνη την ώρα εργαζόταν σε κοντινό γραφείο.

«Ο δράστης ήλθε περίπου την ώρα του μεσημεριανού γεύματος και πυροβόλησε πρώτα τέσσερα ή πέντε μέλη του προσωπικού στον παιδικό σταθμό», δήλωσε η Τζιντάπα, προσθέτοντας ότι μεταξύ αυτών ήταν μια δασκάλα που ήταν οκτώ μηνών έγκυος.

«Στην αρχή, ο κόσμος νόμιζε ότι πρόκειται για βεγγαλικά», πρόσθεσε η ίδια.

Στη συνέχεια ο δράστης εισέβαλε σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο όπου κοιμούνταν παιδιά, δήλωσε η Τζιντάπα, προκειμένου να τα σκοτώσει με μαχαίρι.

L'auteur du massacre en #Thailande est un ancien policier qui venait d'être viré pour usage de drogues 🤬🤬🤬#Thailand

Saloperies de junkies de merde https://t.co/nIuUIzIZm1 — Aﻥréliane✝ (@aurelianeb) October 6, 2022

Ο δράστης είχε παρευρεθεί σε ακροαματική διαδικασία σε δικαστήριο σήμερα, για κατηγορίες σχετικές με ναρκωτικά, πριν ανοίξει πυρ στον παιδικό σταθμό, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Φαίνεται μάλιστα να ήταν πολύ ανήσυχος όταν έφθασε στον παιδικό σταθμό και ανακάλυψε ότι το παιδί του δεν ήταν εκεί. Φεύγοντας, πυροβόλησε κατά περαστικών και χτύπησε κάποιους με το αυτοκίνητό του, δήλωσε ο Παϊσάν Λουεσομπόν, εκπρόσωπος της αστυνομίας, στον τηλεοπτικό σταθμό ThaiPBS.

More than 35 people — primarily children — are now reported dead following a Thursday mass shooting at a childcare center in northeastern Thailand, police say. https://t.co/QdXynXekQB — WISH-TV (@WISH_TV) October 6, 2022

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο δράστης επέστρεψε με αυτοκίνητο στο σπίτι του και εκεί, σκότωσε τη γυναίκα και το παιδί του.

Schutter op een #kleuterschool in #Thailand doodde zijn vrouw en kind voor de aanval, lokale media.

Ook werd bekend dat de moordenaar door de politie is ontslagen vanwege drugsproblemen. pic.twitter.com/0fLp5uxV0H — argumenten en feiten (@ArgumentenF) October 6, 2022

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται σεντόνια να καλύπτουν τα πτώματα παιδιών που κείτονταν σε λίμνες αίματος στο κέντρο της πόλης Ουτάϊ Σαουάν, στην επαρχία Νονγκ Μπούα Λάμπου.

Thailand mass shooting: A former policeman killed 35 people included 22 children in a mass shooting at a children's day-care centre in Thailand.

The gunman later shot & killed himself.#shooting #childcare #Thailand #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/vLfSopYzlS — Prateek Pratap Singh (@PrateekPratap5) October 6, 2022

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Πραγιούτ Τσαν-ότσα έκανε λόγο για ένα «σοκαριστικό» περιστατικό, και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Παρόμοια περιστατικά στην Ταϊλάνδη

Περιστατικά με πυρά, όπως το σημερινό, είναι σπάνια στην Ταϊλάνδη, παρόλο που το ποσοστό οπλοκατοχής είναι υψηλό συγκριτικά με κάποιες άλλες χώρες της περιοχής, και κυκλοφορούν πολλά παράνομα όπλα.

At leas 31 people dead including 23 children after man armed with gun and knife stormed nursery in northeast #Thailand.https://t.co/PSWzQ2JxFo — Punchline Africa Tv (@Punchline_Afric) October 6, 2022

Το 2020 ένας στρατιώτης, εξοργισμένος με την αποτυχία μιας συμφωνίας για ακίνητα, σκότωσε τουλάχιστον 29 ανθρώπους και τραυμάτισε 57 σε μια επίθεση σε τέσσερις τοποθεσίες.