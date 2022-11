Αεροπλάνο της εταιρείας Precision Air συνετρίβη στη λίμνη Βικτόρια της Τανζανίας ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί σε αεροδρόμιο της πόλης Μπουκόμπα.

Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Τανζανίας TCB μετέδωσε τη συντριβή του αεροσκάφους και ανέφερε ότι έχουν ήδη διασωθεί 15 άτομα.

Όμως δεν είναι γνωστό πόσοι επιβάτες βρίσκονταν στο αεροπλάνο ούτε αν υπάρχουν νεκροί. Ένας Αφρικανός δημοσιογράφος από τη Ναϊρόμπι ανέφερε στο Twitter ότι μέσα στο αεροπλάνο βρίσκονταν 49 επιβάτες.

Το αεροπλάνο, το οποίο είχε απογειωθεί από την πρωτεύουσα Νταρ Ελ Σαλάμ, «έπεσε σήμερα το πρωί στη λίμνη Βικτόρια εξαιτίας ισχυρής καταιγίδας», μετέδωσε το TBC.

Ο αστυνομικός αξιωματούχος, Ουίλιαμ Μουαμπαγάλε, δήλωσε σε δημοσιογράφους πως το αεροπλάνο έπεσε στο νερό σε απόσταση 100 μέτρων από το αεροδρόμιο.

Παράλληλα, επί τόπου βρίσκονται σωστικά σκάφη και διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διάσωση παγιδευμένων επιβατών, πρόσθεσε το TBC.

