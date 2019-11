«Όλοι πρέπει να εγκαταλείψουν την περιοχή σε ακτίνα μισού μιλίου (800 μέτρων) γύρω από το εργοστάσιο TPC του Πορτ Νέτσες», ανέφερε η τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία στη σελίδα της στο Facebook.

Δείτε τις εικόνες από την έκρηξη

BREAKING: Massive explosion reported at petrochemical plant in Port Neches, Texas pic.twitter.com/mKvtLBjXg4

Όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, κτίρια γκρεμίστηκαν ενώ το ωστικό κύμα έφτασε σε σπίτια δεκάδες χιλιόμετρα μακρυά!

«Ξυπνήσαμε και είδαμε τζάμια να σπάνε από παντού πάνω μας, κομμάτια της οροφής να πέφτουν και πόρτες να αποσπώνται από τα πλαίσιά τους» λόγω του ωστικού κύματος της έκρηξης, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράιαν Μάθιουσον που μένει με την οικογένειά του πολύ κοντά στο εργοστάσιο.

#BREAKING Reports of a huge explosion at a petrochemical plant in Port Neches, Texas. #PortNeches pic.twitter.com/J8U4syXpSQ

— Breaking News (@NewsAlertUK_) 27 Νοεμβρίου 2019