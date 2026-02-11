Τέξας: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 23χρονης από τον πατέρα της – Είχαν καβγαδίσει για τον Τραμπ

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αποκαλύφθηκαν σε ιατροδικαστική έρευνα στη Βρετανία, για τη δολοφονία της 23χρονης Λούσι Χάρισον από τον πατέρα της στο Τέξας. Η δολοφονία της έγινε μετά από καβγά που είχαν για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αποκαλύπεται ο πατέρας πυροβόλησε θανάσιμα την 23χρονη κόρη του στο στήθος στο σπίτι του στο Τέξας, καθώς προηγήθηκε έντονη αντιπαράθεση για τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η 23χρονη Λούσι Χάρισον, από το Γουόρινγκτον του Τσεσάιρ, είχε πάει στο σπίτι του πατέρα της, Κρις Χάρισον, στο Προσπέρ του Ντάλας στο Τέξας. Ο σύντροφός της, Σαμ Λίτλερ, κατέθεσε ότι είχαν ταξιδέψει μαζί στις ΗΠΑ για διακοπές, προκειμένου να επισκεφθούν τον πατέρα της, ο οποίος είχε μετακομίσει εκεί όταν η Λούσι ήταν μικρή.

Όπως ανέφερε, η 23χρονη συχνά ενοχλούνταν όταν ο πατέρας της μιλούσε για το γεγονός ότι είχε όπλο. Στο δικαστήριο ακούστηκε επίσης ότι ο Κρις Χάρισον είχε στο παρελθόν εισαχθεί σε κέντρο απεξάρτησης για προβλήματα αλκοολισμού, αναφέρει ο Independent.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το πρωί της 10ης Ιανουαρίου, ημέρα κατά την οποία το ζευγάρι επρόκειτο να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξέσπασε έντονος καβγάς ανάμεσα στη Λούσι και τον πατέρα της σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Κρις και η Λούσι είχαν έναν μεγάλο καβγά, που οδήγησε τη Λούσι να τρέξει επάνω και να ξεσπάσει», κατέθεσε ο Λίτλερ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 23χρονη ρώτησε τον πατέρα της: «Πώς θα ένιωθες αν εγώ ήμουν το κορίτσι σε εκείνη την κατάσταση και είχα πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης;».

Ο πατέρας της φέρεται να απάντησε πως έχει άλλες δύο κόρες που ζουν μαζί του και ότι δεν θα τον επηρέαζε ιδιαίτερα.

Λίγο αργότερα, περίπου μισή ώρα πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο, η Λούσι βρισκόταν στην κουζίνα όταν ο πατέρας της την έπιασε από το χέρι και την οδήγησε στο υπνοδωμάτιό του στο ισόγειο. Περίπου 15 δευτερόλεπτα μετά, ο σύντροφός της άκουσε έναν δυνατό πυροβολισμό και στη συνέχεια τον Χάρισον να φωνάζει τη σύζυγό του, Χέδερ.

«Θυμάμαι να τρέχω στο δωμάτιο και η Λούσι ήταν πεσμένη στο πάτωμα κοντά στην είσοδο του μπάνιου, ενώ ο Κρις απλώς ούρλιαζε, λέγοντας ασυναρτησίες», ανέφερε.

Η μητέρα της 23χρονης, Τζέιν Κόουτς, περιέγραψε την κόρη της, ως «μια πραγματική δύναμη ζωής». «Νοιαζόταν. Ήταν παθιασμένη με όσα την απασχολούσαν. Της άρεσε να συζητά και να αντιπαρατίθεται για θέματα που είχαν σημασία για εκείνη», είπε συγκινημένη.

Ο Κρις Χάρισον δεν παρέστη στην ακροαματική διαδικασία για να καταθέσει. Η συνήγορός του υποστήριξε ότι η διαδικασία έμοιαζε περισσότερο με ποινική έρευνα παρά με εξέταση των γεγονότων. Το αίτημα απορρίφθηκε.