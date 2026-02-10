Οικογενειακή τραγωδία στο Τέξας: Πατέρας πυροβόλησε θανάσιμα στο στήθος την 23χρονη κόρη του

Μία οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Βρετανία και το Τέξας. Η 23χρονη Λούσι Χάρισον από το Warrington πυροβολήθηκε θανάσιμα από τον πατέρα της, Κρις Χάρισον, ενώ έκανε σε διακοπές στο σπίτι του στο Prosper, Τέξας, μαζί μαζί με τον σύντροφό της, Σαμ Λίτλερ.

Η 23χρονη είχε επισκεφθεί τον πατέρα της στο Τέξας μαζί με τον σύντροφό της στις 28 Δεκεμβρίου 2024. Η οικογενειακή τραγωδία συνέβη στις 10 Ιανουαρίου 2025. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η νεαρή γυναίκα υπέκυψε σε τραύμα από πυροβολισμό «μεσαίας εμβέλειας» στο στήθος.

Η νεαρή κοπέλα, πυροβολήθηκε στο στήθος μέσα σε υπνοδωμάτιο, ενώ κανείς άλλος δεν ήταν παρών. Παρά την αρχική έρευνα για «ακούσια ανθρωποκτονία», οι αμερικανικές αρχές αποφάσισαν να μην ασκηθεί δίωξη, προκαλώντας την οργή της μητέρας της.

Κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στις 10 Φεβρουαρίου 2026, αποκαλύφθηκε ότι ο πατέρας της ήταν ο δράστης και ότι είχε «πει ψέματα» σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ την ημέρα του τραγικού συμβάντος.

Όπως αποακλύφθηκε ο Κρις είχε ιστορικό αλκοολισμού, και εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για την εκπαίδευσή του στη χρήση όπλων και το αν γνώριζε ότι υπήρχε σφαίρα στο όπλο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ, με την οικογένεια της κοπέλας στην Αγγλία να αναζητά απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της και τι προηγήθηκε.