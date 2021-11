Οκτώ νεκροί και περισσότεροι από 300 τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός της τραγωδίας που σημειώθηκε στο μουσικό φεστιβάλ Astroworld στο Τέξας. Ανάμεσα στους ανθρώπους που έχασαν την ζωή τους. κατά την διάρκεια της συναυλίας του διάσημου ράπερ Τράβις Σκότ, – όπως ανέφεραν οι Αρχές – ήταν και ένα 14χρονο αγοράκι.

Το βράδυ της Παρασκευής (5/11) πλήθος κόσμου ποδοπατήθηκε κατά την εναρκτήρια βραδιά του Astroworld στο Τέξας, με το μουσικό φεστιβάλ να μετατρέπεται σε τραγωδία. Σε ανάρτησή του στα social media, o γνωστός ράπερ δήλωσε «συντετριμμένος» κι ότι βοηθάει τις Αρχές στην αναγνώριση των οικογενειών των θυμάτων.

Το νεότερο θύμα της τραγωδίας, όπως ανακοίνωσαν οι αμερικανικές Αρχές, είναι ένα 14χρονο αγοράκι από το Χιούστον. Πρόκειται για τον John Hilgert, μαθητή του Memorial High School που αγαπούσε το baseball.

Το σχολείο και η ομάδα του 14χρονου εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους στην οικογένεια του John Hilgert, σημειώνοντας ότι είναι στο πλευρό της οικογένειας, των συμμαθητών και των φίλων του παιδιού.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν ανθρώπους να είναι ξαπλωμένοι στο έδαφος, καθώς η δυνατή μουσική συνεχίζει να παίζει. Στη συναυλία του Τράβις Σκοτ στο μουσικό φεστιβάλ Astroworld, εκτός από τους 8 νεκρούς, τραυματίστηκαν – όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ – περίπου 300 άνθρωποι, καθώς επικράτησε πανικός και ποδοπατήθηκαν.

«Είδα ανθρώπους να πηδούν πάνω από διαχωριστικά εμπόδια, να μην μπορούν να αναπνεύσουν, ήταν φρικτό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γκάβιν Φλόρες, από τους θεατές της συναυλίας του ράπερ Τράβις Σκοτ.

⚠️🇺🇸#URGENT: Multiple injuries reported at Astroworld Music Festival in Houston, Texas#Houston l #TX

A large medical response is underway at NRG Park for ‘several patients’. Disturbing footage from the scene shows EMS performing CPR on three patients.

Gathering more details! pic.twitter.com/5LPUHX7pnz