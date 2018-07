Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ερντογάν: Να απελευθερώσεις τον Αμερικανό πάστορα εδώ και τώρα!

“Προς τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και την τουρκική κυβέρνηση, έχω ένα μήνυμα να στείλω εκ μέρους του προέδρου των ΗΠΑ: αφήστε ελεύθερο τον πάστορα Άντριου Μπράνσον τώρα ή ετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε τις επιπτώσεις”.

Αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα έστειλαν σήμερα οι ΗΠΑ, διά του αντιπροέδρου τους Μάικ Πενς, μία ημέρα αφότου τουρκικό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο Μπράνσον, που παρέμεινε φυλακισμένος τους τελευταίους 21 μήνες για τρομοκρατία, τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Το να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό “είναι ένα πρώτο καλοδεχούμενο βήμα, όμως δεν επαρκεί” υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. “Στον Άντριου Μπράνσον αξίζει να είναι ελεύθερος” επέμεινε ο Μάικ Πενς.

If Turkey does not take immediate action to free Pastor Andrew Brunson and send him home to America, the United States will impose significant sanctions on Turkey until this innocent man of faith is free. pic.twitter.com/GM9WohpMRm

