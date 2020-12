Τέλος στο μυστήριο της «εξαφάνισης» του μονόλιθου στην Γιούτα (pics)

Λύθηκε το μυστήριο γύρω από την «εξαφάνιση» του μεταλλικού μονόλιθου που εντοπίστηκε πριν λίγες ημέρες στην έρημο της Γιούτα. Την μεταλλική κατασκευή – ύψους 3,6 μέτρων – κατέστρεψαν τέσσερις άνδρες, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Την περασμένη Παρασκευή, όπως αναφέρουν δημοσίευμα των NYT, τέσσερις άνδρες αποφάσισαν να σπρώξουν την μεταλλική κατασκευή στο έδαφος ώστε να σπάσει και στη συνέχεια να τη μετακινήσουν. Ο Ross Bernards ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό καθώς είχε βρεθεί στο σημείο για να φωτογραφίσει τον μυστηριώδη μεταλλικό μονόλιθο. Μάλιστα, ο 34χρνος φωτογράφος – όπως αναφέρει το δημοσίευμα άκουσε έναν να λέει χαρακτηριστικά «Μην αφήσετε ίχνος του μονόλιθου. Αυτό συμβαίνει όταν αφήνεις σκουπίδια στην έρημο».

Φίλος του φωτογράφου που είχε πάει μαζί του στην Γιούτα, ο 38χρονος Michael James, τράβηξε φωτογραφίες από τη μετακίνηση του μεταλλικού αντικειμένου και τις δημοσιοποίησε στα social media.

Ο ψηλός -3,6 μέτρων-, μεταλλικός μονόλιθος βρέθηκε στις 18 Νοεμβρίου από τις υπηρεσίες πυροπροστασίας που επόπτευαν την περιοχή από ελικόπτερο. Από την στιγμή που δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες του «μονόλιθου» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ΜΜΕ, ακολούθησε πραγματικός πυρετός σεναρίων επιστημονικής φαντασίας. Κάποιοι έκαναν λόγο για «διαστημική πύλη» ενώ άλλοι απλώς είκαζαν ότι πρόκειται για κάτι «που άφησε πίσω του κινηματογραφική συνεργείο». «Είναι ό,τι πιο παράξενο έχω δει τόσα χρόνια που πετάω» είχε δηλώσει, μάλιστα, ο πιλότος Μπρετ Χάτκινγκς μιλώντας στο KSL.

Όμως, Υπηρεσία Διαχείρισης Εδαφών της Γιούτα ανακοίνωσε πως το αντικείμενο έχει εξαφανιστεί. Χαρακτηριστικά με ανάρτηση στο facebook η Υπηρεσία αναφέρει: «Έχουμε δεχθεί αξιόπιστες αναφορές ότι η παρανόμως τοποθετημένη δομή, η οποία είναι γνωστή ως “μονόλιθος” απομακρύνθηκε από τα δημόσια εδάφη [που εποπτεύει η Υπηρεσία Διαχείρισης Εδαφών- BLM] από αγνώστους».

“We have received credible reports that the illegally installed structure, referred to as the “monolith” has been removed by an unknown party. The BLM did not remove the structure which is considered private property…” More: https://t.co/ZXJDGzxDaD pic.twitter.com/xXHdijk496