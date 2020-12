Συνεχίζεται το μυστήριο: Ο μονόλιθος της Γιούτα εμφανίστηκε ξανά…. στη Ρουμανία

Ένας μυστήριος μεταλλικός μονόλιθος εντοπίστηκε στη Ρουμανία, παράλληλα με την «εξαφάνιση» αυτού από την έρημο της Γιούτα. Κάποιοι φαίνεται πως «παίζουν» με μονόλιθους καθώς μετά τις ΗΠΑ μια μεταλλική κατασκευή – ύψους περίπου 4 μέτρων – βρέθηκε και στην Ευρώπη.

This monolith found in Piatra Neamt in Romania is similar to the one found in Utah. Read more at our website: https://t.co/L6vPd5hjvI pic.twitter.com/4LP81Fa3fw

Το τριγωνικό, πρισματικό μεταλλικό αντικείμενο, που καταχρηστικά αποκαλέστηκε «μονόλιθος», εντοπίστηκε τυχαία στα μέσα Νοεμβρίου, σε μια έρημο στη νότια Γιούτα, από υπαλλήλους που έκαναν από αέρος καταμέτρηση των προβάτων της περιοχής. Και όπως εμφανίστηκε… εξαφανίστηκε.

Ο ψηλός -3,6 μέτρων-, μεταλλικός μονόλιθος βρέθηκε στις 18 Νοεμβρίου από τις υπηρεσίες πυροπροστασίας που επόπτευαν την περιοχή από ελικόπτερο. Από την στιγμή που δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες του «μονόλιθου» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ΜΜΕ, ακολούθησε πραγματικός πυρετός σεναρίων επιστημονικής φαντασίας. Κάποιοι έκαναν λόγο για «διαστημική πύλη» ενώ άλλοι απλώς είκαζαν ότι πρόκειται για κάτι «που άφησε πίσω του κινηματογραφική συνεργείο». «Είναι ό,τι πιο παράξενο έχω δει τόσα χρόνια που πετάω» είχε δηλώσει, μάλιστα, ο πιλότος Μπρετ Χάτκινγκς μιλώντας στο KSL.

Όμως, Υπηρεσία Διαχείρισης Εδαφών της Γιούτα ανακοίνωσε πως το αντικείμενο έχει εξαφανιστεί. Χαρακτηριστικά με ανάρτηση στο facebook η Υπηρεσία αναφέρει: «Έχουμε δεχθεί αξιόπιστες αναφορές ότι η παρανόμως τοποθετημένη δομή, η οποία είναι γνωστή ως “μονόλιθος” απομακρύνθηκε από τα δημόσια εδάφη [που εποπτεύει η Υπηρεσία Διαχείρισης Εδαφών- BLM] από αγνώστους».

“We have received credible reports that the illegally installed structure, referred to as the “monolith” has been removed by an unknown party. The BLM did not remove the structure which is considered private property…” More: https://t.co/ZXJDGzxDaD pic.twitter.com/xXHdijk496