Τέλος στο «The Late Show» με τον Στίβεν Κόλμπερτ στις ΗΠΑ

Σοκ για τους τηλεθεατές στις ΗΠΑ: το εμβληματικό «The Late Show with Stephen Colbert» ρίχνει αυλαία τον Μάιο του 2026, όπως ανακοίνωσε επίσημα το τηλεοπτικό δίκτυο CBS επικαλούμενο «οικονομικούς λόγους».

Ο ίδιος ο Στίβεν Κόλμπερτ ενημερώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (16.07.2025) και έκανε γνωστή την είδηση του τέλους της δημοφιλής εκπομπής στις ΗΠΑ στο κοινό του την Πέμπτη.

«Δεν είναι μόνο το τέλος της εκπομπής μας, είναι το τέλος του Late Show στο CBS. Δεν πρόκειται να υπάρξει αντικαταστάτης. Όλα αυτά απλώς εξαφανίζονται», είπε συγκινημένος.

Stephen Colbert announcing to his audience that his show has been cancelled. pic.twitter.com/dWpu6BORLc

Η πτώση στη θεαματικότητα των βραδινών talk show και το αυξημένο κόστος παραγωγής έχουν οδηγήσει σε περιορισμούς σε όλες τις μεγάλες εκπομπές, όπως τα «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» και «Late Night with Seth Meyers», που προβάλλονται πλέον μόνο τέσσερις φορές την εβδομάδα, ενώ το CBS δεν αντικατέστησε τον Τζέιμς Κόρντεν στο «Late Late Show» μετά την αποχώρησή του το 2023.

Οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης γίνονται ολοένα και πιο επιφυλακτικές για το υψηλό κόστος της παραγωγής των εκπομπών, ενώ οι νεαροί θεατές που προσπαθούν να προσελκύσουν παρακολουθούν τις περισσότερες από αυτές μέσω ψηφιακού βίντεο, σύμφωνα με το Variety.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το CBS υποστήριξε: «Ο Στίβεν Κόλμπερτ είναι αναντικατάστατος. Θα αποσύρουμε τη σειρά The Late Show τον Μάιο του 2026. Πρόκειται αποκλειστικά για οικονομική απόφαση, άσχετη με την ποιότητα ή την απόδοση της εκπομπής».

Ο Κόλμπερτ, που ανέλαβε την παρουσίαση το 2015, έγινε πασίγνωστος ως δριμύς επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική τηλεόραση.

Ωστόσο, παρόλο που η CBS δήλωσε ότι η απόφαση ήταν καθαρά οικονομική, ένα άρθρο του Politico αναφέρει ότι η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά τις κριτικές του Κόλμπερτ σχετικά με τη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της Paramount Global, της μητρικής εταιρείας της CBS.

Η Paramount συμφώνησε να καταβάλει 16 εκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ για να διευθετήσει μήνυση που αφορούσε συνέντευξή του στην εκπομπή 60 Minutes — υπόθεση που πολλοί νομικοί χαρακτήρισαν αβάσιμη.

Επίσης, η απόφαση ήρθε την ώρα που η Paramount διαπραγματεύεται συγχώνευση με την Skydance Media.

Εν τω μεταξύ, ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών στην Καλιφόρνια, Άνταμ Σιφ, κατήγγειλε μέσω X: «Αν το CBS ακύρωσε το Late Show για πολιτικούς λόγους, το κοινό πρέπει να το γνωρίζει», αφήνοντας αιχμές για πιθανή συσχέτιση με τη συμφωνία-μαμούθ με τον Τραμπ.

Just finished taping with Stephen Colbert who announced his show was cancelled.



If Paramount and CBS ended the Late Show for political reasons, the public deserves to know. And deserves better.