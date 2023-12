Στην ιερή για τους σιίτες πόλη Νατζάφ του Ιράκ πραγματοποιήθηκε η νεκρώσιμη ακολουθία του ταξίαρχου των Φρουρών της Επανάστασης, Ραζί Μουσαβί, του στελέχους του καθεστώτος του Ιράν που σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα στη Δαμασκό της Συρίας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής οι συγκεντρωμένοι – που πρόσκεινται στο Ιράν και το επίλεκτο σώμα του, τους Φρουρούς της Επανάστασης – φώναζαν συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ».

Παρόντες στην τελετή ήταν πολλοί Ιρανοί και μέλη του Χασντ αλ-Σαάμπι, ενός συνασπισμού πρώην παραστρατιωτικών ιρακινών οργανώσεων που πρόσκεινται στο Ιράν.

Οι παρευρισκόμενοι μετέφεραν στα χέρια το φέρετρο μέχρι το μαυσωλείο του Ιμάμη Αλί, του ιδρυτή του σιιτισμού. Κρατώντας λάβαρα του Χασντ αλ Σαάμπι, φώναζαν ρυθμικά «Η Αμερική είναι ο εχθρός του Θεού» και «Η Αμερική είναι ο μεγάλος σατανάς».

Το φέρετρο μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην Κερμπάλα, την δεύτερη ιερή πόλη του Ιράκ, όπου βρίσκονται τα μαυσωλεία των ιμάμηδων Χουσεΐν και Αμπάς, ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθεί αεροπορικώς στο Ιράν για την ταφή του.

Funeral of Brigadier General Seyyed Reza Mousavi of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), who was killed in an Israeli airstrike against the Damascus



He’s the highest-ranked member of the IRGC to have been killed since Trump killed Qasem Soleimani pic.twitter.com/klV0EdbYb3