Τον δεύτερο τη τάξει διάδοχο του βρετανικού θρόνου και τη δούκισσα του Κέιμπριτζ υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο Gardermoen του Όσλο ο διάδοχος του νορβηγικού στέμματος Χάακον και η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ. Κατόπιν συναντήθηκαν με πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί αψηφώντας το τσουχτερό κρύο, οι οποίοι κρατούσαν βρετανικές σημαίες για να τους καλωσορίσουν.

Στην αρχή της διήμερης επίσκεψής τους στη Νορβηγία, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ, που περιμένουν τον Απρίλιο το τρίτο τους παιδί, περιηγήθηκαν σε ένα παιδικό πάρκο γλυπτών και αναμένεται να επισκεφθούν το μουσείο του σκι, που είναι αφιερωμένο στο εθνικό άθλημα της χώρας.

Snowy welcome. William and Kate have arrived in Norway pic.twitter.com/lXbQZaQTWy

— Simon Perry (@SPerryPeoplemag) February 1, 2018