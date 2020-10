Θετικοί στον κορονοϊό Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ

“Απόψε, η Πρώτη Κυρία κι εγώ βρεθήκαμε θετικοί στην COVID-19. Θα ξεκινήσουμε την καραντίνα και την διαδικασία ανάρρωσης αμέσως. Θα το περάσουμε αυτό ΜΑΖΙ”. Με αυτές τις λέξεις, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του Μελάνια βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό!

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ είχαν μπει ήδη σε καραντίνα καθώς είχε βρεθεί θετική στον κορονοϊό η Χόουπ Χικς, μια από τις πιο στενές συνεργάτιδες του Αμερικανού προέδρου, η οποία είχε ταξιδέψει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την Πρώτη Κυρία στο Κλίβελαντ, όπου έγινε το πρώτο debate ενόψει των προεδρικών εκλογών αλλά και στη Μινεσότα, όπου ο Τραμπ έκανε προεκλογική συγκέντρωση.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο τρίτος ηγέτης που νοσεί από τον κορονοϊό. Είχαν προηγηθεί ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον ο οποίος μάλιστα είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί και στην Εντατική και ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο. Και οι τρεις είχαν αντιμετωπίσει την εξάπλωση του κορονοϊού με (τουλάχιστον) σκεπτικισμό και οι χώρες τους το πλήρωσαν ακριβά.

Αμέσως μόλις έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κορονοϊό, γεννήθηκαν… πλήθος από ερωτήματα. Τι θα γίνει με την προεκλογική εκστρατεία, πως θα ασκεί τα καθήκοντά του, σε τι κατάσταση είναι, δεδομένου πως ανήκει στις ευπαθείς ομάδες τόσο λόγο ηλικίας (είναι 74 ετών) όσο και λόγω παχυσαρκίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, «είναι καλά», διαβεβαίωσε ο γιατρός της αμερικανικής προεδρίας, Σον Κόνλεϊ. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της «ανάρρωσής» του και θα «συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του» κανονικά, εξ αποστάσεως.

Η αμερικανική προεδρία γνωστοποίησε παράλληλα ότι το προγραμματισμένο ταξίδι του Τραμπ στη Φλόριντα αποφασίστηκε να ακυρωθεί.

Το ότι η Χόουπ Χικς είχε βρεθεί θετική στον κορονοϊό είχε μεταδώσει αρχικά το Bloomberg, είχε αρνηθεί να σχολιάσει ο Λευκός Οίκος αλλά το είχε επιβεβαιώσει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ξανά μέσα από το twitter.

Αποθεώνοντας τη Χόουπ Χικς που “δουλεύει τόσο σκληρά χωρίς ούτε ένα μικρό διάλειμμα”, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό ότι η συνεργάτη του είναι θετική στον κορονοϊό και γι’ αυτό ο ίδιος και η Μελάνια είχαν υποβληθεί σε τεστ και είχαν ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία της… καραντίνας.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!