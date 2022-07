Ένας άνδρας μπήκε στο μαγαζί Acai Berry του Λονδίνου και μαζί με τα υγιεινά προϊόντα του μαγαζιού, φαίνεται ότι…«παρατήρησε» κι ένα backpack Dior που ήταν ακουμπισμένο δίπλα από ένα τραπέζι. Αφού το έσυρε «διακριτικά» προς το μέρος του, το έκλεψε και έφυγε σαν να μην συνέβαινε τίποτα από το μαγαζί.

Το σακίδιο του Dior ανήκε σε μια φωτογράφο, η οποία ανέβασε το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας του μαγαζιού στο Twitter που δείχνει τη στιγμή της θρασύτατης κλοπής. Όλα κράτησαν μόλις δύο λεπτά, με τον άνδρα να κοιτάζει συνεχώς γύρω, καθώς τραβούσε την τσάντα προς το μέρος του, ενώ έπειτα την πήρε και χάθηκε στους δρόμους του Σόχο στο Λονδίνο.

Η λεία του ήταν εκτός από το πανάκριβο σακίδιο του Dior, και πολύτιμα αντικείμενα μέσα σε αυτό αξίας σύμφωνα με την ιδιοκτήτριά του 10.000 λιρών.

Σύμφωνα με την ίδια περιείχε φωτογραφικό εξοπλισμό, ένα iPhone με βίντεο για τους πελάτες της Laura, ταυτότητα, κλειδιά και φάρμακα.

The thief who took my bag yesterday.

Does anyone know who he is.

My passport, visa and my working phone and over £10,000 of property were stolen.

Please help me @metpoliceuk #london pic.twitter.com/Wbr1JiuOph