Θρίλερ με τον θάνατο της «Ανθρώπινης Barbie»: Η οικογένεια μιλάει για δολοφονία – «Δεν πέθανε από κοκαΐνη»

Η υπόθεση του θανάτου της Barbara Jankavski καταχωρήθηκε ως ύποπτη - Η μοιραία νύχτα και τα σημάδια στο σώμα
Η Βραζιλιάνα influencer Barbara Jankavski
Η Βραζιλιάνα influencer Barbara Jankavski

Ο θάνατος της influencer Barbara Jankavski από τη Βραζιλία, γνωστής στο διαδίκτυο ως «Boneca Desumana» ή «Ανθρώπινη Barbie» (Human Barbie), έχει στοιχειώσει τα social media της χώρας. Αν και η επίσημη αιτία ήταν κοκαΐνη, οι γονείς της μιλούν για δολοφονία. 

Η influencer που είχε κάνει πάνω από 27 χειρουργικές επεμβάσεις ξοδεύοντας πάνω από 42.000 λίρες προκειμένου να μοιάσει με την εμβληματική πλαστική κούκλα Barbie, βρέθηκε νεκρή στις 2 Νοεμβρίου μέσα στο σπίτι του 51χρονου Ρενάτο Κάμπος Πίντο ντε Βίτο στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας – ένα σκηνικό που από μόνο του γέννησε πολλά ερωτηματικά. 

Αν και σύμφωνα ιατροδικαστική εξέταση η επίσημη αιτία θανάτου ήταν η κοκαΐνη, η υπόθεση όχι μόνο δεν έκλεισε, αλλά εξελίσσεται σε κανονικό θρίλερ.

Το Γραφείο του Εισαγγελέα και η οικογένεια της influencer υποστηρίζουν ότι η influencer μπορεί να έχει δολοφονηθεί.

Τι συνέβη τη μοιραία νύχτα

Σύμφωνα με κατάθεση που επικαλείται το CNN Brasil, ο 51χρονος ντε Βίτο παραδέχτηκε ότι είχε καλέσει την influencer στο σπίτι του για «σεξουαλικές υπηρεσίες» και πως οι δυο τους έκαναν χρήση παράνομων ουσιών.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Boneca Desumana (@bonecadesumana)

Όπως είπε στις αρχές, κάποια στιγμή η Jankavski αποκοιμήθηκε. Όταν διαπίστωσε ότι δεν κινούνταν, κάλεσε αμέσως το ασθενοφόρο και προσπάθησε να την επαναφέρει μόνος του για 9 λεπτά. Οι γιατροί που έφτασαν λίγο αργότερα επιβεβαίωσαν τον θάνατό της. Ωστόσο, υπήρξαν πολλά κενά σε όσα αφηγήθηκε.

Τα σημάδια στο σώμα και οι αντιφάσεις

Η Αστυνομία βρήκε την 22χρονη μόνο με τα εσώρουχά της, με έναν έντονο μώλωπα στο αριστερό μάτι και σημάδια στην πλάτη. Φίλη της Jankavski προσπάθησε να εξηγήσει τον τραυματισμό στο πρόσωπο, λέγοντας ότι είχε πέσει πρόσφατα.

Παρ’ όλα αυτά, οι αρχές από την πρώτη στιγμή χαρακτήρισαν τον θάνατο «ύποπτο» – και το κοινό της influencer στα social media ζητά ακόμη απαντήσεις.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Boneca Desumana (@bonecadesumana)

Η Γιανκάβσκι είχε χτίσει μια ιδιαίτερη περσόνα στα social media. Με περισσότερους από 55.000 followers στο Instagram και 344.000 στο TikTok, μοιραζόταν συχνά το ταξίδι των αισθητικών παρεμβάσεών της για να μοιάσει στην κούκλα Barbie.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον το αίτημα της οικογένειας να διερευνηθεί ως πιθανή δολοφονία.

Ο ντε Βίτο, από την πλευρά του, επιμένει πως ο θάνατος ήταν ατύχημα.

