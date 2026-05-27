Απίστευτο περιστατικό στη Νεμπράσκα: Σκύλος πυροβόλησε μέσα από αυτοκίνητο γυναίκα και την τραυμάτισε

Οι πιθανότητες να φας σφαίρα από σκύλο, είναι πολύ χαμηλές, αλλα όχι μηδενικές… Μία από τις πιο απίστευτες και παράξενες ειδήσεις των τελευταίων ημερών έρχεται από τη Νεμπράσκα, όπου ένας σκύλος κατάφερε, σίγουρα χωρίς να έχει πρόθεση, να πυροβολήσει γυναίκα με όπλο μέσα από παρκαρισμένο όχημα.

Ο σκύλος βρισκόταν μόνος του μέσα σε φορτηγάκι, όταν προσπάθησε να αλλάξει θέση στο πίσω κάθισμα και κατά λάθος, χωρίς να ξέρει κανένας ακόμη το πως, πάτησε τη σκανδάλη στο όπλο που υπήρχε στο όχημα -και ήταν γεμάτο και οπλισμένο- προκαλώντας πανικό.

Η σφαίρα πέρασε μέσα από την πόρτα του αυτοκινήτου και τραυμάτισε μία γυναίκα που εκείνη την ώρα βρισκόταν σε κοντινό φανάρι μέσα στο δικό της όχημα.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Μαΐου στην πόλη Σκότσμπλαφ της Νεμπράσκα. Αρχικά οι Αρχές ενημερώθηκαν ότι κάποιος είχε τραυματιστεί από αεροβόλο, όμως στη συνέχεια αποκαλύφθηκε πως επρόκειτο για κανονικό κυνηγετικό όπλο.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν ένα φορτηγάκι με τροχόσπιτο και εμφανή ζημιά στην πόρτα από τον πυροβολισμό. Σύμφωνα με την έρευνα, ο ιδιοκτήτης είχε σταματήσει σε κατάστημα ψιλικών και δεν βρισκόταν μέσα στο όχημα όταν έγινε το ατύχημα.

Η γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι, ωστόσο οι γιατροί εκτίμησαν ότι δεν διατρέχει κίνδυνο. Συγγενικό της πρόσωπο την μετέφερε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Μετά το περιστατικό, η αστυνομία υπενθύμισε στους πολίτες, ότι στη Νεμπράσκα απαγορεύεται η μεταφορά γεμάτου κυνηγετικού όπλου μέσα σε όχημα. Παράλληλα τόνισε πως το συμβάν αποτελεί ένα ακόμη καμπανάκι για το πόσο σημαντική είναι η σωστή φύλαξη και μεταφορά όπλων.

Οι αμερικανικές Αρχές θυμήθηκαν ένα παρόμοιο περιστατικό που είχε γίνει το 2025 στην Πενσυλβάνια. Τότε, ένας άντρας τραυματίστηκε μέσα στο ίδιο του το σπίτι όταν ο σκύλος του πήδηξε πάνω στο κρεβάτι και κατά λάθος εκπυρσοκρότησε καραμπίνα που βρισκόταν εκεί. Ο άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργείο, ενώ οι αστυνομικοί παραδέχθηκαν πως ακόμη και οι ίδιοι δυσκολεύονταν να πιστέψουν όσα άκουγαν.