Θρίλερ στο Έσσεξ: Δύο συλλήψεις για τη νταλίκα του θανάτου

Σε άλλες δύο συλλήψεις – πλην του οδηγού της μοιραίας νταλίκας με τα 39 πτώματα Κινέζων- προχώρησε η Αστυνομία του Έσσεξ.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα, και οι δύο 38 ετών, που συνελήφθησαν με την υποψία συνωμοσίας για τη διακίνηση ανθρώπων και ανθρωποκτονία.

Two more people arrested over #Essex lorry deaths: Suspicion Of #HumanTrafficking https://t.co/9RicVtYNuo

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Έσσεξ ανέφερε ότι έχουν εκδοθεί εντάλματα στο Cheshire, ως μέρος της έρευνας για τα 39 πτώματα που εντοπίστηκαν στη νταλίκα.

“Ως αποτέλεσμα, ένας 38χρονος άνδρας και μια 38χρονη γυναίκα από το Warrington έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι συνωμοσίας διακίνησης ανθρώπων και ως ύποπτοι για 39 ανθρωποκτονίες. Ένας 25χρονος άνδρας, ο οδηγός της νταλίκας, παραμένει σε κράτηση ως ύποπτος δολοφονίας. Ένταλμα για την περαιτέρω κράτησή του εκδόθηκε χθες, από τις τοπικές δικαστικές αρχές”, ανέφερε η ανακοίνωση της Αστυνομίας του Έσσεξ.

A man and a woman have been arrested on suspicion of manslaughter and conspiracy for trafficking people in connection with the #Essex truck deaths: ITV pic.twitter.com/HbQ4Y3NtsV

— Global Times (@globaltimesnews) October 25, 2019