Κόσμος

Μάρκο Ρούμπιο: «Η Επιχείρηση Epic Fury τελείωσε»

Ο Ρούμπιο είπε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου υψηλού βαθμού, θα επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην αίθουσα Τύπου «James S. Brady» στο Λευκό Οίκο
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην αίθουσα Τύπου «James S. Brady» στο Λευκό Οίκο / REUTERS/Kylie Cooper

Προσθέστε το newsit.gr στη Google

για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Ο Αμεριακνός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η επιθετική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, με την ονομασία «Επική Οργή», έχει τελειώσει.

Μιλώντας σε ενημέρωση στον Λευκό Οίκο την Τρίτη (05.05.2026), ανέφερε ότι η στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας πλοίων των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ «Επική Οργή»  αποσκοπεί στο να βοηθήσει αυτούς τους ναυτικούς και να διασφαλίσει τη διέλευσή τους με ασφάλεια. «Η επιχείρηση έχει τελειώσει. Το «Epic Fury», όπως ενημέρωσε το Κογκρέσο ο πρόεδρος, ανήκει στο παρελθόν, έχουμε ολοκληρώσει αυτό το στάδιο», ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο.

«Τώρα περνάμε στην επιχείρηση “Ελευθερία”», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του Τραμπ για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων μέσω του στενού. Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα ότι οι εχθροπραξίες κατά του Ιράν έχουν «τερματιστεί», καθώς συμπληρώθηκε το όριο των 60 ημερών που απαιτεί επίσημη έγκριση από τους νομοθέτες.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο επανέναρξης των βομβαρδισμών εάν καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις ή αν το Ιράν παραβιάσει την τρέχουσα κατάπαυση του πυρός.

Ο Ρούμπιο είπε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου υψηλού βαθμού, θα επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων.

«Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, νομίζω ότι ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές πως μέρος της διαδικασίας δεν είναι μόνο ο εμπλουτισμός, αλλά και το τι θα γίνει με αυτό το υλικό που βρίσκεται κάπου βαθιά», ανέφερε. «Δεν θέλω να θέσω σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις, αλλά αρκεί να πω ότι ο πρόεδρος και όλη η ομάδα είναι πλήρως ενήμεροι για τη σημασία αυτού του ζητήματος, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», κατέληξε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
115
104
99
84
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι επιτέθηκε στα ΗΑΕ και προειδοποιεί για «αποφασιστική αντίδραση» σε περίπτωση επιθέσεων στο Ιράν
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού απέρριψε τις κατηγορίες του Υπουργείου Άμυνας των ΗΑΕ ως «αβάσιμες», ενώ κατηγόρησε τα ΗΑΕ ότι επιτρέπουν στις αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις να επιχειρούν από το έδαφός τους
Πύραυλος εκτοξεύεται από πλοίο κατά τη διάρκεια ασκήσεων του ιρανικού ναυτικού στον Κόλπο του Ομάν και στον Ινδικό Ωκεανό
Το Ιράν θεσπίζει νέο μηχανισμό κυριαρχίας για τη διέλευση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Τα πλοία που σκοπεύουν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, «αφού ειδοποιήσουν τις ιρανικές αρχές, πρέπει να λάβουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες κυκλοφορίας τους»
Πλοία στα Στενά του Ορμούζ κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, Ιράν
Ντόναλντ Τραμπ:«Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα, αν είμαι τυχερός»
Ο Ντόναλντ Τραμπ καυχιέται συχνά για τη φυσική του κατάσταση, συγκρίνοντάς την με εκείνη του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα του 2024 λόγω προβλημάτων υγείας
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo