Μάρκο Ρούμπιο: «Η Επιχείρηση Epic Fury τελείωσε»

Ο Αμεριακνός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η επιθετική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, με την ονομασία «Επική Οργή», έχει τελειώσει.

Μιλώντας σε ενημέρωση στον Λευκό Οίκο την Τρίτη (05.05.2026), ανέφερε ότι η στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας πλοίων των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ «Επική Οργή» αποσκοπεί στο να βοηθήσει αυτούς τους ναυτικούς και να διασφαλίσει τη διέλευσή τους με ασφάλεια. «Η επιχείρηση έχει τελειώσει. Το «Epic Fury», όπως ενημέρωσε το Κογκρέσο ο πρόεδρος, ανήκει στο παρελθόν, έχουμε ολοκληρώσει αυτό το στάδιο», ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο.

«Τώρα περνάμε στην επιχείρηση “Ελευθερία”», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του Τραμπ για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων μέσω του στενού. Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα ότι οι εχθροπραξίες κατά του Ιράν έχουν «τερματιστεί», καθώς συμπληρώθηκε το όριο των 60 ημερών που απαιτεί επίσημη έγκριση από τους νομοθέτες.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο επανέναρξης των βομβαρδισμών εάν καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις ή αν το Ιράν παραβιάσει την τρέχουσα κατάπαυση του πυρός.

Ο Ρούμπιο είπε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου υψηλού βαθμού, θα επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων.

US Secretary of State Rubio: Operation Epic Fury is over, now Project Freedom. — FinancialJuice (@financialjuice) May 5, 2026

«Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, νομίζω ότι ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές πως μέρος της διαδικασίας δεν είναι μόνο ο εμπλουτισμός, αλλά και το τι θα γίνει με αυτό το υλικό που βρίσκεται κάπου βαθιά», ανέφερε. «Δεν θέλω να θέσω σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις, αλλά αρκεί να πω ότι ο πρόεδρος και όλη η ομάδα είναι πλήρως ενήμεροι για τη σημασία αυτού του ζητήματος, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», κατέληξε.