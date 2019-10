Τηλεφωνήθηκαν Ερντογάν – Τραμπ: «Οι τουρκικές δυνάμεις θα κάνουν αυτό που… πρέπει στη βόρεια Συρία»!

Λίγη ώρα μετά το τέλος της συνδιάλεξης, η πλευρά Ερντογάν εξέδωσε, μέσω του εκπροσώπου επικοινωνίας, ανακοίνωση για το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας:

«Εκτός από τα διμερή ζητήματα που μας απασχολούν, στη συζήτηση έγινε ανταλλαγή απόψεων για τη ζώνη ασφαλείας που σχεδιάζεται στα ανατολικά του Ευφράτη. Ο Πρόεδρος Ερντογάν τόνισε στον Πρόεδρο Τραμπ πως η θεμελίωση της ζώνης αυτής είναι απαραίτητη για την εξάλειψη των τρομοκρατικών ομάδων που δρουν στην περιοχή και για τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών, που θα επιτρέψουν στους Σύρους πρόσφυγες να επιστρέψουν στην πατρίδα τους», ανέφερε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας.

Επιπλέον, ο Ερντογάν έδωσε έμφαση στο γεγονός πως «η Τουρκία, η οποία είναι αποφασισμένη να ενισχύσει τη μάχη της κατά των τρομοκρατών στη Συρία, είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσει την επανεμφάνιση παρόμοιων προβλημάτων στην περιοχή».

Ακόμη, ο Τούρκος ηγέτης εξέφρασε τη δυσφορία του για την αμερικανική γραφειοκρατία, από πλευράς στρατού και ασφάλειας, η οποία «δεν συμβαδίζει με τις απαιτήσεις όσων έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των δυο χωρών».

Τέλος, έγινε γνωστό πως Ερντογάν και Τραμπ θα συναντηθούν στην Ουάσινγκτον τον επόμενο μήνα, έπειτα από πρόσκληση που απηύθυνε ο Αμερικανός Πρόεδρος στον Τούρκο ομόλογό του.

Υπενθυμίζεται ότι το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων «DHA» ανέφερε την Κυριακή (6.10.2019) ότι μεταφέρονται άρματα και θωρακισμένα οχήματα στην περιοχή του Ακτσάκαλε, στα νοτιοανατολικά σύνορα της χώρας.

Συγκεκριμένα, η Τουρκία άρχισε να μετακινεί στρατιώτες και εξοπλισμό στη μεθόριο με τη Συρία, κι αυτό λίγες ώρες αφότου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωνε ότι επίκειται μια στρατιωτική επέμβαση στα ανατολικά του ποταμού Ευφράτη.

Ήδη, εννέα φορτηγά μεταφοράς οχημάτων και ένα λεωφορείο γεμάτο με στρατιώτες βρίσκονται στα σύνορα, σύμφωνα και με το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο «Anadolu».

Οι μονάδες αυτές μετακινήθηκαν από τη Σανλιούρφα, όπου τον περασμένο Μάρτιο ο τουρκικός στρατός άνοιξε ένα κέντρο διοίκησης.

