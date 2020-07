Το δικό τους αντίο είπαν οι Metallica στον θρυλικό συνθέτη Ένιο Μορικόνε, που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Και πως να μην το κάνουν όταν η θρυλική metal μπάντα από το 1983 ανοίγει τις συναυλίες της με το “Ecstasy of Gold” από την ταινία – σταθμό “Ο καλός ο κακός και ο άσχημος”.

“Αναπαύσου εν ειρήνη Ένιο Μορικόνε. Η καριέρα σου ήταν θρυλική, οι συνθέσεις σου δεν γερνούν ποτέ. Σε ευχαριστούμε που μας έδινες τον τόνο σε τόσες συναυλίες από το 1983” έγραψαν στο twitter.

R.I.P. Ennio Morricone

Your career was legendary, your compositions were timeless. Thank you for setting the mood for so many of our shows since 1983. pic.twitter.com/ac1QZ9QLPs